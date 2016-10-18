THX为服务于游戏玩家的领先生活方式品牌雷蛇所收购

加州旧金山2016年10月18日电 /美通社/ -- THX今天宣布，服务于游戏玩家的全球领先生活方式品牌雷蛇(Razer™)已经收购THX公司(THX Ltd.)的大部分资产，并保留了公司的管理层与员工。THX将继续在其管理层的领导下作为独立实体经营，与母公司的现有业务相互独立。该交易相关的财务细节并未对外公布。



THX公司

雷蛇是为游戏玩家提供互联设备和软件的全球领先品牌，与THX一样有着致力于卓越性的承诺。此次收购对于THX而言是迈出了激动人心的一步，最近数月内，THX已经将其认证程序拓展至现场娱乐与音乐会体验。在被雷蛇收购后，THX将保持其核心使命，即为电影院、家中以及移动中的消费者提供优质娱乐体验，同时拓展至有待探索的新消费电子类别，以满足不断变化的消费者消费习惯。

THX音频研究与开发高级副总裁劳里-芬彻姆(Laurie Fincham)表示：“30多年来，THX一直保持着其引以为豪的地位，即作为全球音频技术与认证方面的领先公司之一。雷蛇注重质量、设计与创新，可以为我们为全球受众优化和提供最佳视听体验的愿景提供支持。”

雷蛇联合创始人兼首席执行官陈民亮(Min-Liang Tan)说：“对于各种级别的娱乐，雷蛇都怀揣着创新梦想，而这个梦想也正是THX自30多年前成立以来所一直为之奋斗的。此次收购将帮助我们巩固雷蛇在游戏领域的领先地位，让雷蛇品牌能拓展进入更为广阔的娱乐领域，同时支持THX独立地发展成为全球卓越企业。”

THX首席执行官Ty Ahmad-Taylor表示：“我们的工作重心一直是确保所有人都能体验高质量娱乐，无论他们的首选媒介是什么。在雷蛇的帮助下，现在我们能够继续加强我们的核心业务系列，同时提供卓越的产品与服务来满足客户不断变化的需求。作为一家独立公司，THX将与雷蛇联手，但主要任务是继续为我们的业内合作伙伴提供服务，以便为消费者提供优质产品。”

THX由乔治-卢卡斯(George Lucas)于1983年成立，致力于保证电影院的娱乐质量。该公司的认证程序可以确保消费者享受最高的质量以及同类最佳性能与一致性，以真正将艺术家愿景传达给全球受众。THX认证程序已拓展至音频电子、非互联网连接扬声器、电视、投影仪、汽车音频系统与现场娱乐领域。未来，THX将致力于拓展其现有认证程序，包括沉浸式音频和HDR等新技术；并推出耳机认证等全新程序；未来还将推出增强现实(Augmented Reality)和虚拟现实(Virtual Reality)体验及其支持设备。

垂询详情，请访问：www.thx.com。