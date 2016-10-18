港中旅酒店有限公司签约澳大利亚黄金海岸维景国际大酒店

及签约西安秦岭维景度假酒店

印象中国梦

北京2016年10月18日电 /美通社/ -- 2016年10月14日，港中旅酒店有限公司与西安汇鑫置业集团有限公司合作，签署澳大利亚黄金海岸维景国际大酒店、西安秦岭维景国际度假酒店全权委托管理合同。双方的战略合作标志着民族企业遵循着国家战略“走出去”：从中国秦岭到世界级旅游目的地——澳大利亚黄金海岸，为实现伟大中国梦作出了贡献。



合同签约仪式

澳大利亚黄金海岸是世界十大著名旅游圣地之一，以曼妙美丽的沙滩及绮丽海景闻名于世。年接待游客均达到1200万人次以上。黄金海岸有57公里绵延的金色沙滩，丰富的热带雨林，如海洋世界、电影世界等5大主题公园，24个高尔夫球场，是澳洲和全球富裕阶层知名的旅游度假天堂。该市是澳洲第六大城市，其旅游业，教育文化产业、漁业、造船业， 赛车、水上运动等方面均有突出优势。目前，该市开通了直飞中国大陆地区多个城市， 香港，新加坡，日本，新西兰，马来西亚等多国航班。

随着自由行的风靡，黄金海岸以其独特的旅游资源，南北半球的反季节差异， 亚热带的气候吸引着全球的旅游度假爱好者。此外，该市每年有几大热点赛事，如V8赛车，冲浪比赛，黄金海岸马拉松赛，大型游艇展等，均吸引着全球的目光。目前，黄金海岸每年接待中国游客24.2万人（2015年）。随着黄金海岸到中国直航的开通，中国中产阶级的增加，对度假、游学的热衷及养老的需求，中国游客将具备巨大的增长潜力。

继万达黄金海岸珠宝三塔项目开工建设之后，“海上之星”已成为该市中央商务区最大一宗海景可开发土地项目。项目占地16177平方米，是黄金海岸著名的地标之一。其南侧52米即为著名的Nerang商业大街和Australia Fair购物中心；东侧 161.5米即为Broadwater大型海滨公园和英联邦运动会游泳馆，另有筹建中的赌城，海洋世界，七星级范思哲酒店和五星级喜来登酒店与之隔水相望；西邻黄金海岸技师学院；东临中央商务区办公楼。南港区是该市的就业、教育、医疗中心，有多栋写字楼，格林菲思大学和众多教育机构及昆士兰洲第三大医院和众多专科医疗机构。南港区也是该市唐人街的所在地。项目计划建成黄金海岸最大的旅游度假体验中心。



黄金海岸项目效果图

2016年7月21日，根据南港区优先发展区规划和黄金海岸市及昆士兰洲规划纲要，澳大利亚黄金海岸市政府审批通过了“海上之星“项目的规划批文。该项目聘请澳大利亚家如达黄金海岸集团公司运营、全球知名设计团队DBI等筹划设计，立志于打造世界级新地标。港中旅酒店有限公司管理的维景国际大酒店将成为国人前往澳大利亚黄金海岸的首选高端住宿地。

西安秦岭维景度假酒店（群贤别业），将建成于世界地质公园 -- 秦岭北麓的龙脉之畔，高冠与祥裕两河的交汇处。东望沣峪口，北接环山旅游公路，西太公路无缝连接城市，以活水为脉络，西班牙风格独栋别墅点缀其间，户户临水。独拥原生绿色的生态庄园、私享千亩一品花卉博览园，退一步可享青山绿水的婉约风光。源自西班牙经典水岸别墅的建筑风格，以顶级山水别墅标准被誉为西安奢华度假别墅项目之冠。

秦岭维景度假酒店项目背依秦岭，三面环水，半岛布局，欧式庭院，为大独栋别墅出品，单栋别墅面积560-860平方米。项目将高冠河活水引入形成自然循环，栋栋临水，是西北地区唯一的原生河岸亲水建筑，拥有高度的人文自然和谐之感。此外，每栋别墅都配有5间以上独立卧室、棋牌室、台球厅、地下车库、花园；并配有会议楼、儿童乐园、餐厅等高端设施，是家庭游、自助游、团队建设、会议休闲、婚宴等活动的绝佳之选。