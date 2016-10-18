2015年6月至2016年6月多伦多地铁周边房地产销售价格简图

多伦多地铁周边房地产销售价格简图 - 2015年6月至2016年6月房屋/公寓单位（3卧室+）平均销售 价格（以百万为单位）

多伦多2016年10月18日 /美通社/ -- 对于投资者日趋复杂的投资组合而言，加拿大的房地产正变得炙手可热。来自中国大陆和其他富裕国家的人们，正寻求其他的投资渠道。多伦多市地产欢迎世界各国投资者的到来。



多伦多地铁周边房地产销售价格简图 - 2015年6月至2016年6月房屋/公寓单位（3卧室+）平均销售 价格（以百万为单位）

为了使投资者更好地了解多伦多市的房屋价格，Sky View Suites 特意准备了“地铁沿线房屋价格图”。这幅图展示了2015年6月至2016年6月，地铁沿线每站附近的所有商品房平均价格。在位于央街-大学路沿线底部“U”型区域地铁站附近，由于缺少房屋均价数据，故使用了带三间卧室的公寓住房的均价数据加以表示（这也是为什么此区域的房屋均价可能会低于其他人的期盼值的原因）。

在国外投资房产是一个比较繁琐的过程。在购买房产之前，你需要对以下几种情况进行了解：

在 合适的地段购置房产。对于不处在加拿大境内的外国买家而言，要了解哪些地段的房产最适合购置是比较困难的事情。

合适的地段购置房产。对于不处在加拿大境内的外国买家而言，要了解哪些地段的房产最适合购置是比较困难的事情。 申 请和获取加拿大的抵押货款 -- 如果你是打算在加拿大购置房产的外国人，那么要获取抵押贷款也会比较困难。

请和获取加拿大的抵押货款 -- 如果你是打算在加拿大购置房产的外国人，那么要获取抵押贷款也会比较困难。 找 到一位合适的房产 经纪 人 -- 信誉良好的房产经纪人对于地产的售后服务也具有重要作用。

到一位合适的房产 人 -- 信誉良好的房产经纪人对于地产的售后服务也具有重要作用。 税 法 -- 国外的买家不熟悉适用于房产购置的有关税收法规。

30多年以来，Sky View Suites 一直专注于为外国买家提供优质且全方位的购房服务，其中包括：帮助购房者寻求最优质房产，简化购房者的抵押贷款批准程序，帮助处理购房者和税务机构的关系，以及所购房产的综合管理。

“Sky View Suites 为在多伦多市购房的企业和个人，提供多伦多短租公寓， 多伦多旅游公寓，企业住房，酒店式公寓和长期居住的多伦多带家具公寓。我们提供的个性化方案，能满足客户的商务，旅游，移民和搬迁需求。您可通过sales@skyviewsuites.com，和我们联系。”

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161018/8521606665