拉尼娜的冬天不太冷 元气寿司大满足系列温暖来袭

广州2016年10月18日电 /美通社/ -- 拉尼娜顽皮登陆，有些寒冷虽然无法抗拒，但总有温暖不期而遇。元气寿司大满足系列温暖来袭，集齐元气史上最令人大大满足的幸福菜品，抗“寒”取“暖”，严阵以待温润每一个味蕾，原来这个秋冬可以不太冷。

头号暖男三文鱼，强势治愈食客的心

三文鱼的肉质紧密鲜美，口感爽滑，夺目的橙色肌体格外耀眼。除了拥有美好肉体外，三文鱼还蕴含着丰富的营养，是真正的高颜值实力派。本季元气寿司大满足系列，特供顶级三文鱼，让每个生鲜控都能感受到由心而生最为深切的满足感。

三文鱼腩

澄净的海域润养出了天赐的三文鱼，精取其珍贵鱼腩部位，油脂均匀，丰盈饱满，在舌尖似少女般灵动跳耀；轻咬一口汁水四溢，芬芳了整个唇间。日式厚切的工艺让明艳肥美的橙黄鱼身呼之欲出，雪白鲜亮的纹理似彩虹般闪耀。有一种满足，叫做入口丝滑的鲜活。

炙烧香辣三文鱼

为什么眼里常含泪水，只因元气香辣三文鱼好吃到眼泪流下来。这曲滑嫩鲜甜的三文鱼与喷香有料的特质香辣酱共同舞出的热情，让人情不自禁欲罢不能。这刺激的味觉让资深吃货也瞬间被征服，味蕾大绽。有一种满足，叫做又香又辣直冲云霄。

炙烧三文鱼亲子寿司

当北风遇见了落叶，这是注定；当爽滑鲜嫩三文鱼遇见大粒饱满的三文鱼子，这是难以割舍的缘分。相偎相依，彼此交融，鱼籽晶莹鲜亮，鱼生丰腴肥美。第一眼就被鲜红透亮的鱼籽惊艳，第一口即被曼妙交融的味觉触动。同时尽享三文鱼肉 plus 三文鱼子，这种让人满足到跳脚的曼妙感受，征服了万千元气粉的胃和心。有一种满足，叫做双重享受，幸福加倍。

大海的味道，只有食客和帆立贝知道

作为日式回转寿司的传统产品，帆立贝的受欢迎程度并不亚于三文鱼。温带海水滋养的帆立贝柱，肉质细嫩、粒大饱满，无与伦比的鲜味从入口的第一瞬间便蔓延开来。营养丰富，无论是控制体重的妙龄女孩还是想要营养均衡的耄耋老人，都能感受到日常餐饮中少有的幸福与满足。

海盐特大帆立贝

大海对帆立贝柱似乎有种独家偏爱，硕大饱满的贝肉也藏不住的是细嫩弹韧的口感和丰厚的滋养。在柠檬汁和海盐的激发下来自大海的鲜味喷薄欲出，海洋清新之风悄然来袭，温暖治愈每个食客的身心。有一种满足，叫做一口就能吃到的大海味道。

炙烧特大帆立贝

如果秋冬的鲜味让人有点不敢轻易尝试，那就别错过高温炙烧下的特大帆立贝。浴火重生后肉质愈发紧致弹牙，香而不腻。那溢出来的鲜甜滑嫩正在嚣张蔓延，誓要征服方圆之间每一寸味蕾。有一种满足，叫做热乎乎的海贝更美味。

洋风特大帆立贝

大海似乎将海纳百川的力量都凝聚于这刺身带子上，让它格外丰腴滑嫩，鲜甜甘爽。多汁爽脆的洋风菜和晶莹有味的洋风汁都是懂情调的好手，充分锁住鲜嫩肉质外还能激发出贝肉汁水的喷薄，每一口都能感受到鲜味因子在唇齿间汹涌，让人好生欢喜。有一种满足，叫做东瀛海味胜万千。

明太子酱帆立贝

明太子酱是海鲜界最神奇的调味圣品之一，与鲜嫩爽滑的帆立贝更是相见恨晚。丰满肥厚的帆立贝在轻微炙烤下迸发出迷人焦香，在粒粒分明的三文鱼籽和鲜香有味的明太子酱幻化下，多层次的味道在舌尖层层蔓延扩散，让人念念不忘。有一种满足，叫做当明太子酱邂逅帆立贝。

元气 in 品，都出自于千万热爱

葱烧牛肉

若论牛肉界的天王天后，纹路称奇又肥美醇香的安格斯牛肉一定当之无愧。优选安格斯牛肉最为滑嫩的部位烹调，分量惊艳到让每个食肉兽都大呼满足。在黑胡椒的调味炙烤下，咸香有韧劲的口感极富味觉冲击力，浓郁扑鼻的香气让人惊觉原来寿司店里的大快朵颐是如此的酣畅难忘。有一种满足，叫做食肉兽也畅快的安格斯牛肉。

炸虾天妇罗

挚爱日料，一定不能错过炸虾天妇罗。日式传统工艺搭配新鲜海物，焦黄酥脆的外衣下暗藏着的是滑嫩爽口、肥美有料的白虾，外焦里嫩，口感立体，层次分明。百年工艺凝萃造就，满载着料理人经过时间打磨的工艺和匠心。毕竟，不是每一份炸物，都可以被称为天妇罗；更不是每一家日料店，都可以做出如此美味的炸虾天妇罗。有一种满足，叫做日式百年天妇罗。

香辣蟹肉卷

食中有珍味，蟹中有雪蟹。松软肥美的雪蟹，是海鲜控们的名品优选。丰腴厚实的优质蟹腿肉，在紫菜的裹挟下佐以秘制香辣酱及多汁鲜脆的牛油生菜，鲜香曼妙的滋味方才入口，就上心头。匠心独运的料理工艺让人在大满足之余更体味到十足的新意。有一种满足，叫做丰腴修长的极品雪蟹腿。

赤海虾

如果北半球的严寒也无法阻挡你对海鲜的热忱，元气寿司饱满鲜活的深海红虾你可千万别错过。夺目艳丽的色泽，鲜美弹韧的口感，口口鲜味，一试方知。在专业料理人精湛的背切法下，充分保留海虾真味。唯有珍贵食材和精湛工艺的完美匹配，才能诞生此等逸品鲜味。有一种满足，叫做冬日海虾也鲜活。

油甘鱼

寿司界的新人油甘鱼是资深食客才更为熟悉的特品。优选肥而不腻的白身鰤鱼厚切后散发剔透的清亮色泽，甘甜味道蕴藏于细腻肉质之中，入口即溶鲜香有味，一次享受丰腴口感与清新风味。简单而丰富，带来最温和贴心的美味，是全家聚餐的爱心之选。有一种满足，叫做平凡但不平淡的美味。

无论“拉尼娜”如何调皮捣乱，元气才有的治愈系大满足，都能让食客感到温暖如初。这个秋冬不太冷，这个秋冬的满足感依旧。当寒意渐浓时，如果想觅一处好地，来个暖心一人食或三五好友抱团取暖的大餐，欢迎来到元气寿司，感受元气专享的治愈系温暖大满足。