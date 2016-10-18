道口夜话 — 与廖理老师恳谈会成功举办

北京2016年10月18日电 /美通社/ -- 10月15日晚，在清华-康奈尔双学位金融MBA首期班同学的殷切期盼下，终于迎来了清华大学五道口金融学院常务副院长廖理教授出席的《道口夜话 -- 廖老师恳谈会》。

活动伊始，由清华五道口金融学院院长助理兼金融MBA教育中心主任田轩教授发表致辞，热烈欢迎廖理老师拨冗前来与同学们恳谈交流，表达了学院领导对本项目的高度重视和关怀。







道口夜话 -- 廖老师恳谈会

恳谈会一开始，廖老师就风趣幽默地向同学们讲述了学院成立及建设伊始的故事。随后，廖老师介绍了学院目前的师资结构以及学院下设的各个实体研究中心。廖老师认为，学术水平的高低是决定一个学术机构能否基业长青的标准，因此学院在引进全职教授、特聘教授等拥有世界先进水平的师资队伍、打造一流金融智库方面做出了很多的努力。廖老师希望清华-康奈尔双学位金融MBA的同学们也能积极与各研究中心建立联系，参与学术研究工作。

随后，廖老师就同学们关心的校友交流、毕业论文答辩、就业创业等问题进行了沟通与回答。在谈到对金融MBA项目未来的发展和希望的问题上，廖老师作为清华-康奈尔双学位金融MBA项目的筹建人，向同学们分享了项目初创时赴美与康奈尔大学沟通合作细节的有趣故事。学院致力于在2020年跻身世界一流商学院，而双学位金融MBA作为学院最重要的项目之一，目标是打造成为国际领先的MBA项目。



道口夜话 -- 廖老师恳谈会

最后，廖老师建议同学们，每天都要安排一定的时间看书和回顾功课，善于利用时间，用功做学术，这样才能在学业和事业上都取得成功。而他本人为了保持记忆力和思维的敏锐性，每天都会花20分钟时间来背记长难单词，还戏谑地表示如果同学们有这个爱好也可以相互切磋。

恳谈会结束时，班委向廖老师赠送了NBA科比公仔作为礼物，以表达对廖老师的感激之情。最后清华-康奈尔双学位金融MBA首期班的全体学生与廖理老师、田轩老师一同合影，留下了宝贵的一刻。

2015级/首期班学生分享：

廖老师为同学们讲述了学院的历史沿革，以及学院整体和清华-康奈尔双学位金融MBA项目未来发展的计划和展望，亲切而又风趣地与同学们交流了大家关心的学习、职业发展、校友联系等各个方面的问题。廖老师以切身经历鼓励大家勤奋学习、踏实实践、精于业务、拓展视野。我们更加感到作为清华五道口大家庭一员的自豪和作为项目首期班同学肩负的责任，以及未来在金融实践中不断进取，力争回馈学院的信心。

（2015级/首期班 张博超）

上学期吴院长给大家带来的院长之夜记忆犹新，这次又迎来廖老师的道口夜话，获益匪浅。更全面了解了道口历史、学院规划和学术影响，感受到作为道口人的自豪。廖老师还提到了金融MBA将作为道口的重要项目，希望加强同道口其他项目的互联互通，整合道口资源。廖老师还分享了自己的学术研究和时间管理经验，从他身上看到了学而不厌、诲人不倦，也看到了天道酬勤。感谢学院和廖老师对MBA项目的关怀和支持，唯有自强不息、孜孜不倦，方能以更好的成就回馈学院。

（2015级/首期班 杨婵）

联系人：高老师

电话：010-62781456

邮箱：gaol@pbcsf.tsinghua.edu.cn

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161017/0861610691-a

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161017/0861610691-b

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161017/0861610691-c