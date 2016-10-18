台湾原创角色将亮相上海国际品牌授权展

上海2016年10月18日电 /美通社/ -- 角色热正在世界蔓延，从黄色小鸭到冰雪奇缘，这群没有生命的“角色”全面迷倒众生，为全世界所喜爱。

台湾作为亚洲原创角色重要基地，今年将首度以“Fresh Taiwan 台湾原创馆”品牌形象于10月19日至21日进军上海国际品牌授权展，集结12个具潮牌风格特色的原创角色，将在中国上海新国际博览中心E2馆B37号展区盛大亮相。

Fresh Taiwan 台湾原创馆由台湾创意设计中心率领代表厂商参展，每家参展厂商皆经由专业评选机制脱颖而出，征选过程除了相关产业专家外，为精确进入消费市场，更邀请从事行销、管理及代理授权业务17年的影响行销管理顾问股份有限公司张若莹董事长担任参展原创角色之谘询顾问，进行 IP 品牌转化、衍生商品授权评估以及教育培训等一系列指导，并给予台湾授权品牌相当正面的肯定。

台湾角色如狗与鹿、耍花招、Ugly Zoo、阎小妹、绵羊星、赤毛族、二允兄弟、麻吉猫、莎拉公主病、湾ㄟ麻吉、皮宽、BANANA MONKEY 等，这些虚拟的角色有了性格、故事，将在2016上海国际品牌授权展 Fresh Taiwan 台湾授权馆粉墨登场，大举掳获粉丝的心。