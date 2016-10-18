“十三五”中国城市轨道交通持续快速发展，市场前景巨大

“2017中国国际轨道交通展览会”迎来机遇

上海2016年10月18日电 /美通社/ -- 中国城市轨道交通发展趋势良好，市场更加开放。“十二五”期间，中国城轨交通共完成投资12289亿元，2015年全国城市轨道交通完成投资2683亿元；到2015年末，全国共26个城市开通城轨交通运营，运营线路总长度达3618公里，全年累计完成客运量138亿人次，20个城市拥有两条以上城轨交通线路，逐步形成网络化运营格局。在已经形成网络化运营的北京、上海、广州、深圳四个城市中，规划今后五年完成投资6950亿元，新建线路982公里；全国共有40个轨道交通在建城市，全国共有60个左右城市开展了规划、勘测、设计、咨询等前期工作，“十三五”大多有望开建。

纵观以上行业发展数据，新一轮的全国城轨项目建设为“2017中国国际轨道交通展览会 （以下简称 Rail+Metro China 2017）”的召开奠定了坚实的行业基础，Rail+Metro China 2017将于2017年11月21-23日在上海新国际博览中心（龙阳路2345号）举办。

由中国国际工程咨询公司、上海申通地铁集团有限公司、上海市国际贸易促进委员会上海国展展览中心有限公司主办的 Rail+Metro China 2017，得到了上海市交通委员会、交通部科学研究院、商务部投资促进事务局轨道交通产业国际合作联盟等政府部门和机构的支持，是亚太地区专业、权威的城市轨道交通专业展览会。2016年展会共吸引了来自中国、德国、法国、瑞典、瑞士、英国、比利时、意大利、荷兰、美国、日本、韩国、澳大利亚等13个国家的200多家企业参展，展出面积20,000平方米。

Rail+Metro China 2017上将展出铁路与城市轨道交通车辆、车辆配套系统与零部件、通信信号与IT技术、车辆内饰系统、车辆检修与维保系统、牵引供电与驱动装置、公共服务设施与站台设备、基础设施及隧道工程设备等产品，此外，聚焦行业发展趋势与热点的10余场会议活动也将轮番登场，主题涉及轨道交通投融资、轨道交通大数据与信息化建设、轨道交通运营管理、减振降噪技术创新、轨道交通多制式发展趋势等，紧跟行业发展动向，促进业内交流。

Rail+Metro China 2017作为轨道交通主题的展业展会，致力于轨道交通行业全面解决方案的展示和全产业链的商贸对接，是行业企业不可错过的年度盛会。