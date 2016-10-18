Teleperformance(互联企信)设媒体开放日 央视等新闻媒体一行参观

西安2016年10月18日电 /美通社/ -- 近日，由陕西省对外宣传办主导，来自新华社，人民日报，中央电视台，陕西广播电视台，香港大公报，香港商报，凤凰网，西部网，陕西传媒网等一行记者参观了位于西安市高新区中兴产业园内的 Teleperformance China（以下简称 TP）北京互联企信信息技术有限公司西安分公司，并且记者代表团一行在会议室聆听Teleperformance公司业务及发展历史介绍。

北京互联企信信息技术有限公司总部是 Teleperformance 集团，始建于1978年，迄今是世界知名的外包呼叫运营商以及业务流程外包商。经由香港公司投资，于2006年进入中国成立 Teleperformance China（北京互联企信信息技术有限公司），2014年成立互联企信西安分公司，在短短的两年间，西安分公司由最初的100~200人发展到现在的约3000人的规模，可谓发展迅速。

记者们就客服呼叫中心的行业发展历史以及现况等提出相关问题，TP 公司的相关人员也做了详细解答。记者们尤其提到为什么 Teleperformance China（互联企信公司）在西安设置的客服联络中心站点的业务会发展的这么迅猛，规模也比其它分公司大。TP 公司高级运营总监梁汉文先生回答道：“西安有着优质的教育资源和良好的经济基础，再加上地域因素的影响，这里的一线员工普通话更标准，提供的呼叫服务质量也比较好。在我们业务迅速发展的阶段，招聘压力也比较大；但是我们很高兴，西安的人才库非常丰富，不论是技术人才的储备还是管理人员，以及一线客服人员等等，让我们在短期时间内都能招聘到适合的人才。在西安附近上班的员工稳定性比较强，容易积累到工作经验，我们也能给他们提供更好的发展空间。”相信未来，Teleperformance China（互联企信信息技术有限公司）在西安的业务会发展得更好，为西安的经济发展建设增添更多的力量。



记者代表团一行在会议室聆听Teleperformance公司业务及发展历史介绍



西安站点客服中心员工正在工作