西部会展城将为成都会展竞争力添“利器”

成都2016年10月18日电 /美通社/ -- 站在“十三五”的新起点，成都今年迎来了会展国际化的“大年”。仅到9月底，这个西部城市就先后承接了二十国集团（G20）财长和央行行长会议、2016中国成都全球创新创业交易会、iWorld 2016数字世界博览会、第22届世界航线发展大会，即将举办第16届中国西部国际博览会等国际会展活动。

（浏览多媒体新闻稿：http://www.prnasia.com/mnr/cbe_20161011.shtml）

近年来，随着成都跃升“国际范”会展新贵后，会展市场一路看涨。不仅全球国际展览巨头相继选址成都，国际大型会展活动也频频抛来橄榄枝。

8月底，由成都市贸促会协助建设的西部国际会议展览中心全面完工，将作为中国西部国际博览会永久会址、大型会展主办场地和大型高端商务活动平台。

西部会展中心展览面积达30万平方米，分为8馆16厅，其中标准展厅有15个，多功能厅1个。除交通大厅的外部串联外，每个馆有内部连廊，可以互相通行。所有场馆全部采用梭形桁架和钢拉杆结构形式，在降低结构用钢量的同时，实现了空间的无柱设计，视野的无遮挡，最大限度提高场馆的使用效率。由交通登录大厅、室内展馆、会议、餐饮、办公、地下车库等配套设施及室外展场组成。

在业界看来，西部会展中心的建成，无疑为成都会展业增加了竞争的“利器”。

2017年，成都家具展将迎来创办以来的最大变革，开启“一城双展”展出模式。第十八届成都家具展将于2017年6月7日至10日在西部会展中心和成都世纪城新会展中心同时举行，展出总面积将达25万平方米，不仅是成都首个展出面积超过20万平方米的专业贸易展，也是中西部首个实现“一城双展”的展览项目，同时也将一跃成为中西部最大的专业展会。成都会展业，也由此迈入“一城两馆”的时代。

随着西部大开发政策推进，西部市场需求在逐步地释放，这对国际性大型会展活动“西进”形成了强劲的内生性需求。