Maxent助力2016中国（合肥）金融外包峰会 共建金融服务生态体系

上海2016年10月18日电 /美通社/ -- 2016年10月14日至16日，中国（合肥）金融外包峰会2016在合肥隆重召开，来自政府部门、国内外金融机构、金融服务外包企业、科技创新型企业、著名专家学者、咨询机构、商协会代表等近300人参会，Maxent 猛犸反欺诈作为中国领先的金融SaaS服务提供商获邀出席。本次峰会聚焦“打造完善的金融产业生态圈”这一主题，围绕数字金融、金融外包、优化金融服务生态链等热点进行深入探讨和高端对话。

大会主办方中国服务外包研究中心在此次峰会上发布了《中国服务外包发展报告2016》，该报告以“顺应新常态，建立新优势”为主题，采用主体报告及案例报告、领域报告、要素报告的“1+3”内容模式，详细描绘了市场、行业、企业、城市、园区、人才、环境等各方面的新举措、新动向；分析了金融服务外包、大数据分析服务、呼叫中心服务、互联网反欺诈SaaS服务等细分领域。报告中，Maxent结合在金融SaaS服务的领先技术优势及在反欺诈领域的丰富经验，就“互联网反欺诈SaaS服务”这一专题作了深度研究。

《互联网反欺诈SaaS服务》专题摘要：

随着“互联网+”战略的推进实施，具有较高技术水平的互联网欺诈非法黑色产业链形成，2015年中国网络犯罪导致的损失高达4263.3亿元，占GDP总量的0.63%，互联网反欺诈SaaS服务应运而生。互联网反欺诈SaaS服务通过即接即用、按需定制等模式，为客户提供获取不良行为记录、反欺诈诊断服务、反欺诈评分等服务，目前主要应用于金融、电商、航空旅游、O2O产业、视频娱乐、手游等领域。全球互联网反欺诈服务发韧于2001年PayPal公司，而中国反欺诈主要由电商内部或运营商来完成，真正第三方专业的互联网反欺诈企业以同盾、猛犸反欺诈（Maxent）等初创企业为主，数量相对较少。互联网与传统产业的融合为反欺诈服务带来巨大增长空间，但新技术成为“双刃剑”，欺诈与反欺诈水平同步提高，反欺诈服务任重而道远。

Maxent 猛犸反欺诈，2014年11月成立于上海，是一家以全力保护企业互联网及移动业务安全为目标的高新科技公司，为所有企业提供线上欺诈预防和风险识别的人工智能反欺诈服务。Maxent同时也是最新的反欺诈理念以及技术在中国的践行者，拥有设备指纹和机器学习领域具有国际领先水平的技术精英团队，十多项高新技术专利，以及精准、理智、充满革新力的未来极客精神。

随着“大、云、平、移”及互联网金融等新业态的兴起，金融行业面对的风险有很多，业务的欺诈风险是其中之一。传统金融企业系统的边界逐渐消失，越来越多的攻击发生在业务层面和数据层面。针对线上业务反欺诈，目前中国市场上主流的解决方案，基本是基于黑名单和专家规则的防御手段，也就是把业务运行中积累的经验，固化下来，用来防止相同的欺诈再次发生。这些方案缺失了欺诈风险管理中非常重要的一环，“检测”，也就是如何发现新的欺诈者或新的欺诈模式。

Maxent的猛犸反欺诈系统与传统的方案有很大的不同，不再是一个简单的基于规则的欺诈防御机制，而是一个智能化的线上欺诈检测系统：这一系统由用户首次访问触发，并持续不断对用户行为模式进行学习与分析，主动地、自动地发现新的欺诈。

安全作为金融服务生态中重要的一环，Maxent致力于运用先进的人工智能技术，以全力保护企业安全及互联网业务安全为目标，为所有正向智能化、移动互联网转型的金融机构及企业构建安全可靠的生态环境保障，共同构建安全高效的金融服务生态体系。