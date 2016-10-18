用Giti去挑战 卡特汉姆赛道挑战激情再燃

上海2016年10月18日电 /美通社/ -- 燃情赛道，极速竞逐，2016年10月14日-16日，Giti佳通轮胎携手银河丽湾，银基汽车在上海博大汽车公园共同举办了卡特汉姆赛道挑战赛，为广大车迷带来了一场360度全方位的极富感官刺激的激情盛宴。挑战赛现场不仅有令人血脉贲张的赛事引爆观众眼球，更有豪车超跑的展示，创意集市伴随着异国美食，创意VR全景体验和互动演出。金秋十月，Giti佳通将风靡国际的金卡纳挑战赛带入中国，推广汽车文化在中国发展的同时，助力赛车爱好者的赛车梦想，感受赛车文化的无限激情。



用Giti去挑战 卡特汉姆赛道挑战激情再燃

燃烧的激情 金卡纳风靡全球

金卡纳是一种风靡全球的小型场地赛车运动，在欧美国家已经达到巅峰状态，日本更是发展了专属的金卡纳车场，而这项赛车运动在国内几乎空白。属于中国的金卡纳赛事一直都是赛车发烧友的梦想和期许，简单的规则、纯粹的赛车、专业的赛道吸引着亿万赛车爱好者想要在赛场上一展身手。这个金秋，拥有无数国际性专业赛车赛事经验的佳通携手银基汽车，终于将这项赛车活动带到上海，为此本次挑战赛还特别邀请国内最资深的教练及赛车服务团队，运用专业和敬业的理念和态度为广大赛车爱好者带来了一场最纯正的金卡纳赛事体验。令赛车不再只是局限在专业赛车场里属于专业车手速度与激情的碰撞，更是一场专属于赛车发烧友们盛大的狂欢。



用Giti去挑战 卡特汉姆赛道挑战激情再燃

用Giti去挑战 卡特汉姆赛道角逐

此次作为金卡纳比赛的比赛车型，品牌长达半个世纪的卡特汉姆Catherham，是一家历史悠久的英国超级跑车制造商，它的所有车型都是在莲花7的基础上研制的，其性能和加速性堪比一辆超级跑车。体重轻、结构简单、性能可靠、维修简便、加速快、稍加改装即可适合比赛，具有卡丁车式的直接、敏捷驾驶风格，这样的特性使得卡特汉姆Caterham系列车一直以来都受到世界各地从专业车手到业余爱好者的强烈追捧。作为拥有超过60年行业经验的全球轮胎制造商之一，“以赛促研，反哺民用”始终是佳通轮胎参与赛事运动的初衷，佳通与卡特汉姆的配合也成为赛事亮点，Catherham7和GitiCompete GTR1的完美结合是本次活动的最大亮点，赛车一经亮相就将活动现场的气氛引至沸腾，慕名而来的赛车发烧友第一次有机会与梦想中的超跑零距离接触，亲身体验GitiCompete GTR1 完美的赛道驱动力、制动力以及弯道响应性。



用Giti去挑战 卡特汉姆赛道挑战激情再燃

顶级配置 点燃赛车梦想

在投入专业赛车运动的同时，佳通轮胎希望可以搭建一个业余爱好者与专业赛车亲密接触的平台，助燃热爱赛车运动发烧友的赛车梦想，积极宣导赛车运动的文化和精神，从而带动中国赛车文化的发展。从越野拉力赛场独占鳌头，到场地赛事载誉而归，佳通轮胎专注于赛车运动已长达十余年，共摘得数百项国内外赛事荣誉。在国际赛场上，佳通轮胎连续多年征战有“云端上的赛事”之称的美国派克峰国际爬山赛，此次挑战赛的专用轮胎GitiCompete GTR1也是专门为“怪兽Tajima”田岛伸博1500马力全球最快电动赛车量身打造比赛用胎。赛后，不少选手在采访中对佳通GitiCompete GTR1稳定的性能和出色的表现给予了高度的肯定，并表示会选择佳通并且持续关注佳通。

从技术研发到生产制造，从产品品质到零售服务，从企业合作到赛车运动，与各领域专家协同合作，以极具前瞻性的思维，不断转化为创新产品，佳通始终秉承“以赛促研，反哺民用”的理念，为广大车主打造更安全、更放心的轮胎与服务，更以“用Giti去挑战”的赛事精神，激励广大赛事爱好者共同前行。