中芯国际天津公司产能扩充项目启动

有望成为世界单体规模最大的8英寸集成电路生产线

中国天津2016年10月18日电 /美通社/ -- 2016年10月18日，中芯国际集成电路制造有限公司（简称“中芯国际”，纽约证交所股票代码：SMI，香港联交所股票代码：981），世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，中国内地规模最大、技术最先进的集成电路晶圆代工企业，宣布正式启动中芯天津产能扩充项目，该项目建成达产后有望成为世界上单体规模最大的8英寸集成电路生产线。

中芯国际天津公司位于天津西青经济技术开发区，目前拥有一条成熟工艺的8英寸集成电路生产线，已实现4.5万片月产能。该扩建项目全部达产后中芯天津月产能将达15万片8英寸晶圆。厂房进度和产能安排将按客户市场需求而定。主要产品应用方向包括物联网相关、指纹识别、电源管理、数模信号处理、汽车电子等。

中芯国际董事长周子学博士表示：“中芯国际天津公司8英寸生产线产能扩充项目的启动，是中芯国际天津公司发展史上的又一里程碑。中芯天津长期以来产能持续满载，新项目建成投产后，将极大地缓解订单供不应求的局面，为客户提供更多的优质产能，同时进一步优化中芯国际在全国各地的产能布局。”

天津市副市长何树山、西青区书记王学旺等领导及嘉宾出席了仪式，中芯国际董事长周子学博士、首席执行官兼执行董事邱慈云博士为新项目奠基培土。

关于中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司（“中芯国际”，纽交所代号：SMI，港交所股份代号：981）， 是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国内地规模最大、技术最先进的集成电路晶圆代工企业，提供0.35微米到28纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。中芯国际总部位于上海，拥有全球化的制造和服务基地。在上海建有一座300mm晶圆厂和一座200mm超大规模晶圆厂；在北京建有一座300mm超大规模晶圆厂和一座控股的300mm先进制程晶圆厂；在天津和深圳各建有一座200mm晶圆厂；在江阴有一座控股的300mm凸块加工合资厂；在意大利有一座控股的200mm晶圆厂。中芯国际还在美国、欧洲、日本和台湾地区设立行销办事处、提供客户服务，同时在香港设立了代表处。详细资讯请参考中芯国际网站 www.smics.com。

安全港声明

(根据1995 私人有价证券诉讼改革法案)

本次新闻发布可能载有(除历史资料外)依据1995 美国私人有价证券诉讼改革法案的“安全港”条文所界定的“前瞻性陈述”。该等前瞻性陈述，包括“二零一六年第三季指引”、“资本开支概要”和包含在首席执行官引言里的叙述，乃根据中芯对未来事件的现行假设、期望及预测而作出。中芯使用“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“期望”、“预测”、“目标”或类似的用语来标识前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些用语。这些前瞻性陈述涉及可能导致中芯国际实际表现、财务状况和经营业绩与这些前瞻性陈述所表明的意见产生重大差异的已知和未知风险、不确定性因素和其他因素，以及其他可能导致中芯实际业绩、财政状况或经营结果与前瞻性陈述所载资料存在重大差异的因素，其中包括半导体行业的景气回圈、对我们产品的需求改变、市场竞争、对少数客户的依赖、未决诉讼的颁令或判决、半导体行业高强度的智识产权诉讼、终端市场的财务稳定、综合经济情况和货币汇率浮动等相关风险。

投资者应考虑中芯呈交予美国证券交易委员会(“证交会”)的文档资料，包括其于二零一六年四月二十五日以20-F表格形式呈交给证交会的年报，特别是在“合并财务报表”部分，且中芯不时向证交会(包括以6-K 表格形式)，或香港交易所(“港交所”)呈交的其他文件。其他未知或不可预测的因素也可能对中芯的未来结果，业绩或成就产生重大不利影响。鉴于这些风险，不确定性，假设及因素，本次新闻发布中讨论的前瞻性事件可能不会发生。请阁下审慎不要过分依赖这些前瞻性陈述，因其只于声明当日有效，如果没有标明陈述的日期，就截至本新闻发布之日。除法律有所规定以外，中芯概不负责因为新资料、未来事件或其他原因引起的任何情况，亦不拟更新任何前瞻性陈述。

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