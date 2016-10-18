TUV莱茵质胜中国 — 2016汽车质量安全高峰论坛在沪召开

走“质胜之路”，创“质胜未来”

上海2016年10月18日电 /美通社/ -- 10月14日，由国际知名独立第三方检验、检测和认证机构德国莱茵TUV集团（以下简称：TUV莱茵）主办的“质胜中国 -- 2016汽车质量安全高峰论坛”在上海隆重召开。200多位政府、行业协会权威专家、科研院校专家、汽车整车厂、零部件供应商以及充电桩设备制造商汇聚一堂，着眼未来，围绕着“新能源车”、“汽车智能化”等行业热点话题展开讨论，共话汽车行业的变革和质胜之道。



莱茵技术（上海）有限公司首席运营官Lutz Frankholz致开幕辞

本次论坛由莱茵技术（上海）有限公司首席运营官Lutz Frankholz致开幕辞，并与来自TUV莱茵、世界电动车协会、同济大学汽车学院、及各大汽车企业嘉宾，围绕 “汽车智能化后的质量挑战”、“汽车供应链管理”、“汽车环境、质量安全体系”、“智能驾驶（自动驾驶）技术领域发展”、“电动车驱动电动机的可靠性现状和解决方案”五大主题，针对各自的专业领域，进行了主题分享。

德国莱茵TUV大中华区市场部副总裁李涛表示：“作为汽车质量安全服务领域的全球领先者，TUV莱茵举办此次‘质胜中国 -- 2016汽车质量安全高峰论坛’，旨在分享各企业在质量、能源、供应商管理等方面的最佳实践，全面提升汽车行业全产业链质量品质，助力汽车产业转型升级，加快中国品牌汽车走出去的步伐，并推动汽车电动化、智能化、网联化和共享化发展。”

汽车产业巨头共谋强国强企之道

2016年是国民经济“十三五”的开局之年，中国汽车产业进入了新发展阶段，中国自主品牌也正在进入整体发力阶段。新能源汽车与互联网+对中国汽车产业产生了深远影响；“中国制造2025”的实施对汽车产业带来了前所未有的机遇；而政府对汽车产业管理的新政策也密集出台。

世界电动车协会创始主席陈清泉院士在发表题为“新能源汽车工业未来发展趋势”的主题演讲时指出：“从总体上看，提高技术水平、降低生产成本，仍然是中国新能源汽车发展的主题。创新技术、降低成本、离不开政策的支持，但是，它更需要市场的激励、倒逼和筛选。种种情况都表明，电动汽车发展动力应该由政策驱动转向市场、政策双向驱动，促进产业进入成长期。”

德国莱茵TUV大中华区交通服务部副总裁黄余欣表示：“多年来，TUV莱茵为汽车行业提供认证和测试服务，并提供技术方面的咨询和帮助。为了顺应中国汽车行业的变革，TUV莱茵也在积极推进及完善新能源及智能汽车领域的安全及质量标准。”

白皮书发布为中国汽车行业发展提供指导性意见

除了主题演讲与专题讨论，作为论坛的另一重要日程，《2016年能源管理体系现状和发展白皮书》的发布也吸引了众多参会嘉宾的关注。

工业革命以来，由汽车尾气排放等人类生产活动所导致的大气温室气体浓度达到新高，直接威胁到人类的未来。《2016年能源管理体系现状和发展白皮书》总结了全球范围的能源管理实践经验，对中国能耗问题、政策导向方面遇到的挑战和痛点提出建议。德国莱茵TUV大中华区管理体系服务部副总裁方为民指出：“中国汽车行业越来越重视节能减排，各种设备设施及技术也趋于成熟。然而，各车企目前在管理理念、方法、能力方面的参差不齐以及决策问题等导致了各种技术和管理手段未能发挥出最大的作用。我们希望通过TUV莱茵在管理体系服务方面的解决方案，帮助并引导中国车企在节能减排领域释放更大的潜力。”

此外，TUV莱茵与盖世汽车产业研究院在论坛现场宣布将合作完成《2016年中国汽车行业发展白皮书》，并有望在今年年底发布。该白皮书将涵盖中国汽车行业市场分析、中国汽车行业发展方向、以及新技术给汽车行业带来的挑战三大块内容。凭借TUV莱茵与盖世汽车产业研究院详实的一手数据以及专业分析，该白皮书将为中国汽车行业发展提供指导性意见和建议。

强强联手引关注

最后，TUV莱茵与新纶汽车设备（上海）有限责任公司的合资公司揭牌仪式为本次论坛画上了圆满的句号。此次合作，TUV莱茵将携手新纶汽车通过彼此多样化的业务组合及不断扩大的客户基础，从而加强弹性化的交叉销售，并实现TUV莱茵全球完善的服务网络和新纶汽车本地化专业服务网点的完美结合。该公司成立后，主营业务将侧重于钣喷机修、定损、二手车评估等相关人员技术类与非技术类培训与认证服务，同时开展（智能）维修保养车间认证咨询以及认证人才资源库等服务领域，为行业相关客户提供兼具体量和质量的一站式订制化服务。

德国莱茵TUV大中华区莱茵学院与生命关怀副总裁林小霞表示：“TUV莱茵与新纶汽车的合作可谓强强联手，为国内客户提供兼具德国先进思维与中国本地特色的优质检测、认证及培训服务，积极推动中国汽车后市场的整体服务质量水平，实现产业转型升级。”