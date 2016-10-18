Fragrance Du Bois推出新系列“Nature’s Treasures”

巴黎2016年10月18日电 /美通社/ -- 充满魅力和奢华气息的“Nature's Treasures”（自然珍宝）是出自于 Fragrance Du Bois 的原创人工调配香水系列。Fragrance Du Bois 这个法国奢华品牌以只使用以可持续方式获取的最佳天然成分来创造富有启发性的香水产品而闻名。

Fragrance Du Bois 现在推出的新系列“Nature's Treasures”含有六种精致香水 -- Baie Rose、Patchouli Argent、Brume du Matin、Petales de Cashmere、Santal Complet 和 Zest Marin，每种独一无二的调配香水都能展现高雅成熟和热情魅力间的完美平衡。“Nature's Treasures”与 Fragrance Du Bois 现有产品系列不同，后者的所有配方均含有该公司标志性的100%纯天然乌木油。“Nature's Treasures”可以由此揭示富有创新精神的年轻香水公司 Fragrance Du Bois 的另一面，而这肯定能让刚刚发展壮大起来的 Fragrance Du Bois 香水拥趸群体兴奋不已。

Fragrance Du Bois 品牌总监妮可拉-帕克 (Nicola Parker) 表示：“我们很高兴能够推出‘Nature's Treasures’。许多思考和研究都在去年围绕这个项目展开，我们所创造的新系列不仅能够和我们产生共鸣，我们还认为我们能够凭借这个新系列与我们的新老客户展开对话。正如新系列的名字‘Nature's Treasures’的寓意一样，这个系列中的每种香水都是从自然那里获取创作灵感，而且均采用以可持续方式获取的上佳成分进行生产。我们以与调配基于乌木的香水差不多的方式来创造‘Nature's Treasures’这一系列，我们只会使用天然成分，而且只会是采用精华中的精华。”

Fragrance Du Bois 致力于忠实于悠久的格拉斯传统，生产上佳奢华香水，现在该公司与法国香水公司 Maitre Parfumeurs 合作，后者是传统技艺的专业传承者，其灵巧调配让所有香水既张扬又精致，在富有表现力的同时又轻盈清新。

尽管作为全球品牌时日尚短，但 Fragrance Du Bois 已经凭借其基于乌木的香水及相关产品确立了良好的声誉，而香水正是与该公司“纯粹乌木，纯粹奢华”的格言产生共鸣的非凡领域。Fragrance Du Bois 决定创造一系列不以乌木为基础并让人愉悦的香水，这也被视为在该品牌组合发展之路上要自然迈出的一步，可以满足持续扩大的客户群的愿望，而对客户群来说，多样性正是生活的情趣所在。

此外，Fragrance Du Bois 还认识到许多香水爱好者都在遵循中东地区数百年来（如果不是数千年的话）的悠久传统；“分层的”香水能够创造凸显个人色彩的特性。

中东地区的女性和男性都习惯于根据个人品味和风俗，混合许多种不同的香味，而香味的排列方式仅仅受限于个人的想象力。乌木通常是香水中的“明星”成分和最终“层”，在这样的背景下，Fragrance Du Bois 接受了挑战，即创造一系列配方完美、气味清新但依然只含有上佳天然高品质成分的卓越产品。

帕克总结说：“我们认为就吸引客户而言，‘Nature's Treasures’这一系列将会覆盖不同的人群，尤其是在亚洲，在那里气候看上去比较适合轻盈清新的活泼气味。重要的是，尽管如此，我们却没有偏离我们的核心价值观和想要传递的讯息。‘Nature's Treasures’新系列将能坚持一直与我们品牌存在紧密联系的纯净和奢华。”

作为典型的奢华香水，“Nature's Treasures”中的每种香水都将被装在精致的标志性 Fragrance Du Bois 玻璃瓶中，并配以镀金瓶盖，瓶身上还将镶嵌施华洛世奇 (Swarovski) 水晶。

“Nature's Treasures”如今在 Fragrance Du Bois 的巴黎、新加坡、吉隆坡和日内瓦精品店中出售。价格为595欧元/100毫升；在某些特定地区，50毫升版的价格为295欧元。

关于“Nature's Treasures”中每种香水的描写和香调的详情，可以在这里找到。