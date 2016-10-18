大昌华嘉发表第六份市场拓展服务研究报告

亚洲在经济上的重要性和实力仍丝毫不减但市况日趋复杂 -- 企业日益需要掌握有关亚洲地区和市场的深厚知识

亚洲仍然是全球经济增长的动力来源，对于有意在区内扩充业务的本土和国际企业而言，亚洲的吸引力从未如此庞大。同时，企业接触消费者的渠道日益复杂，而且成本不断提升。顾客的行为不断改变、加上社会变迁、新公司抬头、外包趋势涌现，以及新科技的使用，均为企业的拓展计划带来考验。大昌华嘉今日发表的第六份市场拓展服务研究报告，提供了全面的概览和独到的见解，帮助企业处理这些难题。

上海2016年10月18日电 /美通社/ -- 专注于亚洲地区并处于领先地位的市场拓展服务公司大昌华嘉今天发表第六份市场拓展服务研究报告，主题为“亚洲市场推广渠道：多元新时代”。报告内容就亚洲市况的急剧转变，揭示了出人意表的洞见，并且阐述了企业拓展业务至亚洲时面对的挑战。

展望2016和2017年，亚洲新兴市场的经济增长预期可达5.7%，继续跻身于全球最具动力的经济体之列，因此对国际企业的吸引力丝毫不减，甚至更形重要。此外，纵观不少市场，亚洲本土企业的竞争力亦进一步上升，超越以往。

诚如研究报告的作者观察所得，企业接触消费者的渠道日益复杂。亚洲有些国家的社会持续发展，带来显著转变。举例，中产阶级日渐壮大，无论收入、背景特征和教育水平均符合相关的资格，他们的消费习惯和需要，跟其他人口组别和过去的年代完全不同。

随着大规模的都市化趋势加剧，全新的超级大都会更为重要。同时，新科技的出现，正在推动大部分偏远地区享有上网服务，令不少新产品可以第一时间为所有消费者提供。这除了带动全新的市场推广和销售方式出现，当中一些例子，例如共享经济和中国光棍节等网上大特卖活动，连同智能手机购物或电子付款方案所导致日常生活的数码化趋势，也令市场更为分化，促使客户必须赶快重新思考本身的市场拓展策略。

大昌华嘉的全新报告包含有关消费品、医药保健、特色原料和科技事业的案例研究，当中提供了企业计划将业务拓展至亚洲的分析和指引。此外，报告亦提供了一些独到见解，帮助企业回避隐藏的陷阱，例如特定的监管环境和货币波动。

虽然绝大部分产品在亚洲仍然通过传统的零售渠道出售，但有关趋势已明显转向电子商务。然而，根据报告所示，在亚洲推行数字化业务，绝无放诸四海而通用的方案，例如在台湾，超越六成人口会通过智能手机购买和付款；但在缅甸的现金交易环境之中，城市人口日渐喜欢在网上购物，但仍然应用线下渠道付款，例如通过零售小店。

研究报告的作者在结论中指出，无论本土或国际企业，若要全盘掌握市场的变化，难度均日益增加。若企业不设法以最理想的方式，服务不同的销售渠道，则失败的风险颇高，而且亚洲的顾客更有自信，越来越要求产品具备更多特点、更安全、更容易买到。

大昌华嘉总裁兼首席执行官Joerg Wolle博士表示：“这份报告确认了我们已观察多年的趋势：一方面，亚洲仍为全球增长引擎；另一方面，若企业只是将货品运过远洋，在陆地上交付，并不足以应付需求。从多方面来看，亚洲的社会、科技和人口背景特征水平不断发展和改变，速度甚至高于世界任何其他地区。企业若要在亚洲成功发展，必须不断因时制宜，调整本身的市场推广和销售策略。若缺乏深厚而长远的专业知识，要成功可谓难上加难。因此，越来越多客户考虑将市场拓展的工作，外包给专业的公司负责。在市场拓展服务的领域，大昌华嘉是极少数供应商之一。如报告所体现的，我们的公司雄踞策略性优势。国际消费品企业保洁公司最近将所有香港业务交托于大昌华嘉，足见我们的市场地位当之无愧。“

研究报告可于 www.marketexpansion.com 免费下载。

关于大昌华嘉

大昌华嘉是一家专注于亚洲地区，在市场拓展服务领域处于领先地位的集团。正如“市场拓展服务”一词所述，大昌华嘉致力于帮助其他公司和品牌拓展当前市场及新兴市场业务。总部位于瑞士苏黎世的大昌华嘉是一家全球性企业，自2012年3月在瑞士证券交易所上市。大昌华嘉在全球36个国家设有770个营运地点 --其中740个分布于亚洲地区，拥有28,300名专业员工。2015年，大昌华嘉的销售净额为101亿瑞士法郎。大昌华嘉于1865年成立，凭借深厚的瑞士传统背景，公司在亚洲开展业务历史悠久，深深植根于亚太地区的社会和企业界。