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时趣摘取2016“安永复旦中国最具投资潜力企业”大奖

2016年10月18日 13:22 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年10月18日电 /美通社/ -- 10月18日，安永复旦中国最具投资潜力企业2016颁奖典礼暨高增企业主题研讨会，在上海举办。作为中国领先的移动社交营销解决方案服务商，时趣凭借在移动社交领域极具潜力的发展优势、对未来商业模式精准的掌控以及对整个移动社交行业的影响力，经过多轮安永专家讨论和大量数据论证，时趣荣膺“2016安永复旦中国最具潜力企业”奖项。  

时趣CMO顾维维
时趣CMO顾维维

作为全世界权威的会计和财经咨询公司，安永在中国地区每年都会对来自创新领域的公司，在经营指标市场口碑技术创新客户认可等领域突出的公司进行评比。在本次评选活动中，时趣作为唯一一家数字营销领域参选的公司，并成功获得殊荣，是对时趣未来向企业客户在“用户为中心的”时代，创造智慧营销生态企业愿景的认可和鼓励。

时趣CMO顾维维上台领奖（左二）
时趣CMO顾维维上台领奖（左二）

时趣 CMO 顾维维表示：“时趣作为移动社交领域领先的公司，通过不断提升服务能力优化用户体验升级业务模式，形成一套闭环、一站式及端到端整合服务。让时趣未来成长更具可持续性，全新业务及产品布局更是增强企业国际化发展能力，赢得了众多投资人的关注，使得时趣行业竞争优势更加明显。”

时趣作为中国领先的移动社交营销解决方案服务商，在移动社交领域，不断探索社交营销新方向，致力于帮助企业构建以用户为中心的智慧营销生态，推动中国移动社交行业发展。目前，时趣服务客户数超过1000家，员工超过900人，聚焦日化、食品饮料、3C、服装、互联网、旅游、零售、金融和汽车等行业，通过营销运营服务、营销技术（软件+服务）、广告技术与服务和强劲研发实力及领先竞争对手的行业洞察优势和前瞻性，让时趣在移动社交行业居于领先地位。

安永最具潜力企业评选活动项目主席，安永大中华区高增长市场主管何兆烽先生表示：“大趋势使得人们对‘颠覆’与‘创新’有进一步的理解。它意味着，诸多新可能和商业模式或将不是在遥不可及的将来，而是触手可及的明天被实现。”本次时趣获评2016“安永复旦中国最具投资潜力企业”，对于移动社交营销行业发展也是一种驱动力量，相信未来时趣会引领整个移动社交行业发展，在数据驱动营销大旗下，和更多合作伙伴开拓出一片新天地。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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