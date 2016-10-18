韦莱韬悦金融科技行业调研显示：技术类人才持续走俏

云计算架构、用户体验设计、大数据分析岗位固薪增长最快

上海2016年10月18日电 /美通社/ -- 全球领先的咨询、保险经纪以及解决方案公司韦莱韬悦（Willis Towers Watson，NASDAQ: WLTW，以下简称“韦莱韬悦”）近日发布2016年度金融科技行业整体奖酬调研报告，今年金融科技行业实际调薪率9.1%。该行业2017年预期调薪率为8.9%，与其他行业相比仍处于较高增长阶段，部分关键岗位人才薪酬更呈现两位数的比例增长。

技术驱动金融行业革新并带来人才管理变革

从互联网金融的诞生开始，金融行业始终处于科技革新的漩涡，高新科技的不断发展赋予了传统金融业创新活力。为金融机构提供科技服务（软件、硬件、IT服务、技术）的公司，和以科技为手段进行金融展业的公司，共同构成了发展速度令人瞩目的金融科技行业。基于互联网金融奠定的基础，金融科技正是高科技对金融的深度改造。

这种技术革新的基因决定了领先的金融科技公司，与传统互联网金融公司相比，在技术类岗位上布局了算法工程、商业智能和数据科学等类别。根据韦莱韬悦整体奖酬调研，领先金融科技公司从2014年就已布局智能类技术岗位，并且3年来人数递增接近50%。

按岗位的固薪增长来看，与2015年相比，经验丰富的云计算架构（增长68%）、用户体验（42%）、和大数据分析（36%）三个岗位分列前三名，远高于金融科技或互联网高科技行业平均水平。

活跃型行业青睐高品质人才 差异化付薪策略明显

金融科技行业近年来保持着平均24%的高离职率（相对而言传统银行业2015年主动离职率为17.8%）。与此同时高科技行业（25.6%）和互联网行业（25.6%）也是人才流动高发区，意味着这几个行业之间的人才竞争日趋白热化。

争夺从应届毕业生就开始了。技术类应届毕业生依旧是各家公司投入最多的岗位，其中硕士生的受青睐度大大超过本科生。金融科技行业与互联网行业的本科与硕士全薪相差均在30%以上。

除了新鲜血液，该行业对中高级管理人才也极为重视。与2015年相比，金融科技行业在2016年除公司最高层以外的高级职位（高级经理以上到部门和中心负责人），其年度全薪增长率随着职等上升而增加。其中，中心负责人职等（韦莱韬悦GGS™-16）2016年比2015年全薪增长高达32%。

韦莱韬悦数据与调研咨询业务中国区总经理许文宗介绍说：“金融科技的变革带来人才管理的加速度之战。首先是技术加速：金融科技使企业对技术人才的关注达到前所未有的高度，企业应关注人才跨界流动，孵化新技术人才，加强金融科技融合型、复合型人才的培养与使用；其二是能力加速：核心人才加速企业核心能力升级，企业应关注不同岗位强化或弱化的趋势，向核心人才提供差异化的整体奖酬策略；第三是管理升级：不断优化组织内部的岗位安排、薪酬体系、管理制度与职业发展等制度系统，实现激励环境与人才资本的动态匹配。”

关于韦莱韬悦金融科技整体奖酬调研

韦莱韬悦整体奖酬调研旨在为客户提供针对不同行业的、最专业且深入的整体奖酬信息，包括现金薪酬、福利、按国家的综合报告等。调研职位按照韬睿惠悦全球职位评等系统（Global Grading System™）划分，确保与市场水平合理匹配。

金融科技行业调研是韦莱韬悦整体奖酬调研的一部分，涵盖金融科技生态圈内的互联网基金证券、电子银行、消费金融、互联网保险、支付类、P2P等各个子行业，职位覆盖技术研发、产品、风控、销售等核心职能/岗位。2013年，韦莱韬悦即在业界领先推出互联网金融行业整体奖酬调研，到2016年调研客户近百家，薪酬数据超过11万笔，拥有市场领先的金融科技数据库。2017年更强调金融与科技的融合，新增高科技/互联网综合服务供应商为调研对象，帮助行业客户更全面了解人才流动的趋势，获取关键人才的市场薪资水平、薪酬结构，掌握最新的金融科技人力资源发展动态。

关于韦莱韬悦

韦莱韬悦（NASDAQ：WLTW）是一家领先的全球性咨询、保险经纪和解决方案公司，帮助世界各地的客户把风险变成增长机遇。自 1828 年成立以来，韦莱韬悦已在 120 多个国家拥有 39,000 名员工。我们设计和提供完善的解决方案来管理风险、培育人才、实现利益最大化及增强资本的力量，让组织与个人得到有力保障，并日益发展壮大。我们以独到眼光洞察人才、资产与理念之间的重要交集 -- 这是推动经营绩效增长的动态公式。与您携手，激发潜能。了解更多请访问 willistowerswatson.com。

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