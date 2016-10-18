康铂品牌落地中国：交融中法文化 音乐会捐助彰显品牌大爱

上海2016年10月18日电 /美通社/ 2016年10月15日，康铂品牌盛典在沪隆重举行，上海交响乐团音乐厅盛大上演了融合中法文化的“康铂之夜”主题交响音乐会。来自法国的酒店品牌 -- 康铂正式宣布进军中国中档酒店市场，康铂品牌落地中国。法国驻上海总领事馆与法国巴黎大区企业发展局上海代表处数十名代表，来自中法两国的百余位加盟商、数十位媒体记者、上百名企业客户代表、锦江国际集团、法国卢浮酒店集团、铂涛集团、维也纳酒店集团以及锦江都城公司代表应邀参加本次盛典。

康铂品牌全新揭幕 法兰西风情独树一帜

2016年，在 Campanile 品牌创立40周年之际，这一独具法国贵族气息的品牌带着全新的中文译名“康铂”正式登陆中国，定位中档酒店，主打 Life style。康铂的谐音英文为“company”，表达旅途中“陪伴、停留”之意，让每位客人得到友好、热情的招待正是品牌服务文化的根基所在，这表明着康铂品牌入驻中国市场的决心和信心。来到中国以后，康铂酒店不仅沿用法国客房、公共区域以及餐饮设计，还融合了符合品牌定位的本土化风格，让客人不仅能享受一晚的住宿，还能畅享商务办公，交友畅聊，体验浪漫法式下午茶，留恋在康铂的每一刻。



康铂中国首店 -- 康铂上海外滩酒店

融合中法文化 主题交响音乐会奏响上海滩

相比一般的品牌发布会，康铂品牌发布会显得有些不同寻常，不仅内容更加丰富，而且处处流露着中法文化的碰撞交融。

作为康铂品牌盛典当天的重头戏，“康铂之夜”交响音乐会可谓隆重而激情。当那首熟悉的经典老歌《夜来香》前奏在上海交响音乐厅开场响起的那一刻，时光仿佛穿梭回旧时灯红酒绿、歌舞笙箫的上海滩。正当听众沉醉其中的时候，曼妙性感的法文女声又将大家带到浪漫的巴黎街头，不禁让人惊叹这法语版的《夜来香》别有一番韵味。

本场音乐会由著名指挥家陈燮阳指挥、上海歌剧院首席女中音王维倩现场献唱，还有上海交响乐团首席小提琴演奏家李沛与吉尧姆·莫珂 (Guillaume Molko) 激情合奏。音乐会共持续近两小时，不仅为到场的中法各界人士奉上一场视听盛宴，更为康铂品牌的开幕添上一笔浓墨重彩的法兰西激情。

4.4万余元门票温情捐赠 助力慈善彰显品牌大爱

与康铂独特的品牌风貌相呼应的是，“康铂之夜”主题交响音乐会也有着独到而温情的内涵。

据康铂品牌负责人介绍，本场音乐会的门票所得共4.4万余元，为了继承和发扬锦江以社会责任为重、热爱生活、回馈大众的优良传统，活动当晚这些收入将以上海锦江都城酒店管理有限公司的名义，全部捐献给中华少年儿童慈善救助基金会（简称“儿慈会”），为公益慈善事业出一份力。值得指出的是，儿慈会是我国具有民间色彩的全国性公募基金会，其宗旨为“募集社会资金，开辟民间救助通道，对社会上无人监管抚养的孤儿、爱心满世界流浪儿童、辍学学生、问题少年和其他有特殊困难的少年儿童等进行救助”。

“这是一场非常有意思且很有意义的品牌发布会，” 法国驻上海总领事馆相关领导在发布会上表示，“希望康铂品牌能在中国开辟出一片全新的天地，并为促进中法友好合作交流贡献更多力量。”

中档酒店市场的优质选择

10月15日当天，锦江都城公司旗下品牌的投资品鉴会上海站也同时召开，诸多来到康铂首店参观的加盟商均对这一品牌产生了浓厚的兴趣。

康铂品牌隶属于锦江国际集团全资收购的法国卢浮酒店集团，在中国则由锦江都城公司以品牌特许模式运营和发展。这是锦江国际化的标志，也是锦江跨国管理的标志，作为一个全新的中档酒店品牌，自康铂中国首店试营业以来，就受到媒体及业界广泛关注。未来像康铂酒店这种产品“精致”、服务“高品”的精选类型酒店，将成为众多消费者需求升级的选择。

近年，锦江都城公司发挥品牌互补优势，扩充壮大品牌序列，并早在2013年就推出了首个中档酒店品牌 -- 锦江都城酒店。该品牌以其精致典雅的装修风格以及倡导“生活美学”的品牌理念，赢得众多商旅客人的广泛欢迎与好评。而充满法式时尚风格的康铂酒店凭借其开放悦动的品牌特色、色彩感强烈的产品，更加主打80、90后消费市场。预计到2020年，将发展至250-300家。

“中档酒店会是未来酒店市场的刚需。这既有外部原因也有内部原因，内部原因主要是成本的增长，包括物业成本上升和用工成本的上涨等；外部原因上，资本的力量和消费者消费的升级都在推进中档酒店的发展。”锦江股份副总裁李予恺表示。