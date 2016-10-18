2016广州空气净化、新风系统技术创新论坛及展示会开幕在即

12月12日空净行业，聚焦广州，盛大开幕

上海2016年10月18日电 /美通社/ -- 2016广州空气净化、新风系统技术创新论坛及展示会将于12月12日-12月13日，在广州市保利展馆二楼3号厅盛大召开！本活动由上海博华国际展览有限公司、中国室内环境净化行业联盟、广东省南山医学发展基金会和广东省室内环境卫生行业协会联合主办。



2016上海国际室内空气净化展

本届论坛及展示会将通过以会带展的模式展出呈现，致力于推动空气净化产业技术交流合作与推广。以组织展示、论坛、评选等丰富多样的活动，齐聚行业专家、学者、领导、企业代表、消费代表，共同促进产业的合作发展与共赢。展会将为参展企业及到场观众创造无限合作商机。

展会同期活动：

一、“2016（广州）国际酒店用品博览会”

时间：12月12-14日

地点：广州市保利展览馆

该展会上届有2个展馆、200多家酒店用品展商参展，观展人数27000人次。其中，17000多名酒店行业专业观众亲临观展，堪称岭南地区酒店餐饮业年度采购盛典。今年，本届展会扩大至4个展馆，预计参展企业、采购商和观展人数都将成倍增长。

二、“中国空净的未来” -- 广州站中国第二届硕博论坛

时间：12月12日，9:30-12:00

地点：广州市保利展览馆，二楼，3号厅

由中国室内环境净化行业联盟、广东省室内环境卫生行业协会和吴教授工作室共同组织“第二届空气净化行业硕博论坛”。论坛将邀请国内在空气净化行业享有盛誉的博士专家，针对空气净化国际前沿技术研究做专题报告，上届“硕博论坛”于今年的3月在上海举办，论坛亮点纷呈，获得了极高的人气，吸引来自全国的空净行业精英现场聆听，会场座无虚席。“第二届空气净化行业硕博论坛”将会吸引更多空净行业人士进场。

三、“受消费者欢迎、性价比好的”空气净化器Top10榜“八方公投”活动

时间：12月12日，14:00-17:00

地点：广州市保利展览馆，二楼，3号厅

由中国室内环境净化行业联盟 、广东省南山医学发展基金会 、广东省室内环境卫生行业协会共同发起中国（广州）2016“受消费者欢迎、性价比好”的空气净化器TOP30/TOP10“八方投票”活动。现场将以“四项性能（CADR、噪声、CCM、能耗比）”指标为评选基础，进行Top500/Top150投票，再由Top150/Top30两轮筛选后，选出国内市场最好的30款“五星级”过滤式空气净化器。现场将展示、路演，并引入“品牌、人性化设计、价格、颜值、售后服务”五项评价因素，最终进行“八方公投”。

评委组由钟南山等院士，广东省相关领导，北京、山西、重庆、湖南等9个省市的行业协会会长，吴吉祥等35名专家、学者、第三方检测机构、新闻媒体，以及企业和消费者代表300位嘉宾共同组成。在互联网投票的基础上，现场再使用投票器投票（占有90%的权重），从Top30中选出Top10品牌。

此次评选纯粹是一次公益活动，不向空净企业收费。开创了消费者对空气净化器真正意义上的评选，规模盛大，影响力空前。

四、2016年度“受消费者欢迎、性价比好的”空气净化器Top10榜颁奖晚会

时间：12月12日，18:00-21:00

地点：广州威斯汀酒店国际宴会厅

在威斯汀酒店国际宴会厅将举行2016年度国内市场最好的“五星级”的过滤式空气净化器Top10（型号）发布和协会年度“诚信、品质、服务AAA企业”等奖项颁奖晚宴。为品牌参展商、行业专家、会员单位之间搭建进一步沟通的桥梁。



2016上海国际室内空气净化展

展示特色：

一、 展示规格高

多名院士，高层领导，9省市的行业协会会长，以及30多名行业专家、学者，将齐聚一个展会，格调之高，可见一斑。

二、影响力大

“第二届空气净化行业硕博论坛”、中国（广州）2016“受消费者欢迎、性价比好”的空气净化器TOP30/TOP10榜新鲜出炉。这不仅是属于行业的热点事件，还必将对引领中国2017年空气净化器的销售市场发挥重要的作用，将会引起媒体及消费者的极大关注。参展热度有保证。上海博华国际展览公司是UBM集团在中国的中外合作企业，每年为八大行业举办主题系列展，实力雄厚，经验丰富。

三、参展热度有保证

上海博华国际展览公司是UBM集团在中国的中外合作企业，每年为八大行业举办主题系列展，实力雄厚，经验丰富。