爱游戏：是游戏也是快乐，更是筑梦未来的力量

WEFUN：游戏战队中的一匹黑马

中国南京2016年10月18日电 /美通社/ -- 2016年，爱游戏电竞体系升级全面展开，新体系中包含全新的赛事体系、经纪体系和内容体系的电竞闭环生态链，形成较为完整的移动电子竞技体系。同时赛事名称升级为“WEFUN微竞技大赛”。

爱游戏电竞团队将WEFUN微竞技大赛的口号设定为“游戏人生第一战”，目的是希望职业选手可以把WEFUN作为第一个战斗的舞台，从这个舞台走向未来更高层次的职业之路，而平民玩家也能在WEFUN找到适合自己的游戏项目，从中收获第一次游戏PK的快乐。

爱游戏WeFun电竞俱乐部于今年6月份在南京成立，成立当月便不负众望，获得QGC季中赛《王者荣耀》冠军，取得KPL参赛资格，在电竞圈初露头角；8月，战队在海南获得QGC夏季总决赛季军，随后俱乐部整体搬迁到上海，备战9月17日开战的KPL职业联赛。

在现下移动电竞炙手可热、电竞战队层出不穷的局面下，这支年轻的队伍从名不见经传到拿下一个冠军一个季军只用了不到2个月时间，成为《王者荣耀》项目的实力黑马。



WeFun战队

团结，是一个团队朝着同一个方向成长

WeFun战队队长Shadow提到团队成员时介绍说，大家在游戏里就已经比较熟悉，想法也比较一致，都想走职业道路，因此必须有稳定的后勤保障支持。刚好那时候看到WeFun俱乐部在招战队，和俱乐部经理聊了以后，彼此理念很一致，于是迅速入伙了。

而团队的游戏，需要的也是团队的力量，团队的协作能力直接关系到比赛的状态和战斗能力。队长介绍说，这支队伍因热爱电竞而聚集在一起，一大特点和优点就是团结。从组队到现在从来没吵过架，即使有人在比赛里操作失误也不会招来队友的非议，大家都有犯错的时候，唯有多训练，提高默契度，减少失误。团队存在的不足之处是大赛经验比较少，比赛容易紧张，没有平时训练的时候发挥得好。



WeFun战队赛前加油

能进KPL的队实力都很强劲，对于KPL职业联赛的训练计划，队长说团队没有做什么特殊的计划，还是按照一贯的时间，每天中午12点练到晚上12点进行训练。提及团队目标时，队长表示目标是拿冠军，当然面临的最大的对手也是自己，需要不断向其他团队学习，提升自己团队的各项能力。

此外，WeFun战队还推出了《王者荣耀》教学视频《WeFun套路上王者》，据教练介绍第一期节目的播放量达到了12万，之后经过团队对内容的不断优化，现在第六期的播放量已经达到157万。每一期节目除了详细分析英雄人物外，还会安排粉丝福利，游戏皮肤、机械键盘、鼠标之类的小礼物，预计接下来的人气将继续上涨。



WeFun套路上王者教学

游戏化生活让现实更美好

从游戏电竞发展至赛事电竞，从产品体验走向泛娱乐平台化，游戏竞技不仅推动了整个手游行业的进一步发展，也促进了其与直播、娱乐、明星、选手等各环节的融合。同时，这也让更多的人能够参与到游戏中来，体验游戏给人们带来的快乐。

随着科技的发展，游戏的形式不断发生改变，从外形庞大的游戏街机到PC电脑、平板、手机再到VR设备，游戏的生命力经久不衰，游戏的初衷也始终未改，它让人们在身心的轻松愉悦中，最大限度的发挥出自身创造力。

而WeFun战队的成员，也是在与游戏电竞的一同成长中，用对电竞执着的热情和艰苦的训练去追逐自己的冠军梦，不断挖掘自己的潜力。或许我们常常听到这样一句话“认真你就输了”，但认真恰是当下社会所急需的一种态度和责任感，这群在游戏中的年轻人，用自己的行动宣告他们依然是认真的，有梦的。

如果以极度认真的态度面对一件事，那不论结果如何，最终都将赢得他人的尊重和肯定，更重要的，是自我内心的踏实与满足。简·麦戈尼格尔曾在《游戏改变世界》中提到“游戏化生活让现实更美好”，祝愿这群有梦的年轻人，能用努力创造自己美好的世界。

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