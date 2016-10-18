BOSS直聘启动“攻薪季”招聘周，撮合优质大厂与实力牛人

北京2016年10月18日电 /美通社/ -- 随着招聘旺季金秋十月的深入，以“为价值而生”为企业理念的BOSS直聘今日宣布，10月24日至30日将启动北上广深杭五城联动的“攻薪季”线上招聘周。

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简单的字节如细胞一样构建了我们丰富多样的互联网世界，也给人力资源领域带来了全新、高效的数字化招聘机会。

在10月24日，值得一次全新的数字体验，让大厂招聘成为一件更为简单的事。

据活动负责人透露，“攻薪季”这一名称，希望牛人能够在金秋10月做出明智的决定，获得更好的机会，更高的薪资。

本次“攻薪季”活动主要基于对目前招聘市场的观察。虽然创业公司普遍受资本寒冬影响，放缓了招聘的节奏，但现金流良好的大厂和部分创业公司此时开始果断出手，囤积优质人才。BOSS直聘希望借助“攻薪季”活动更好的帮助优质人才和实力大厂进行对接。

目前，BOSS直聘 “攻薪季”活动招募已如火如荼地开展。报名参加“攻薪季”的企业可随即获得活动同步带来的曝光。购买优质资源位组合超值套餐，将进一步增加匹配优质应聘者的精准度。

对于需求足够旺盛的公司，BOSS直聘为进一步提升使用体验，优化产品结构，还推出优质资源位组合超值套餐。帮助企业基于地域、职位等需求精准的找到合适人才。

同时，企业用户可跳过与求职者的聊天环节，直接获取对方简历。购买超值套餐的企业还可获得增值赠送的网页版聊天工具。企业报名通道将于10月23日关闭，报名链接：https://www.bosszhipin.com/activity/goldenfall/combolist.html?stage=4&sid=fanyao_taocan5 报名参加“攻薪季”活动的企业，即可获赠品牌流量提升，迅速提升职位搜索排名，增加急聘职位的曝光率。

自2014年7月BOSS直聘上线以来，用户增长迅猛，产品从第1位用户诞生到第100万个用户积累历时413天，而产品中出现的第2个100万的用户增长仅用时49天。BOSS直聘拥有行业领先的大数据运算能力，截止2016年9月30日，平台拥有1186万C端用户，及198万企业BOSS，互联网渗透率高达80%。

数据显示，BOSS直聘拥有高粘度的产品用户，平均企业用户每天登陆产品频率为12次，求职者为9次，而从使用时长看企业端用户平均每天使用10分钟，求职者为7分钟。求职者及企业 Boss 的回复率分别高达60%和70%。精准的大数据算法实现每月匹配双向用户700万对，求职与招聘信息在前三页匹配度达到80%。对于企业用户，简化招聘流程，发布职位无需等待，1分钟就可开票，第二天就可面试，提升招聘效率。