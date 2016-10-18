顺势而为，锦江强力进军中档酒店市场

上海2016年10月18日电 /美通社/ -- 2016年10月15日，100多位来自不同地域，各行各业的伙伴们共同启程，踏上这场探索与发现之旅 -- 锦江都城公司中端精选服务酒店品牌推介会。会上，上海锦江都城酒店管理有限公司CEO李予恺先生，副总裁徐祥根先生先后发表主旨演讲。

随着信息技术、资本力量、跨国企业的强势介入，中国旅游市场和酒店行业正在发生深刻变化，新模式、新业态、共享经济不断涌现，消费者不断成熟，整个行业正处于传统服务业向现代服务业转型期。酒店行业自身的调整和大众消费升级时代已然到来。升级产品，打造和进军中端酒店品牌已然成为酒店人的共识。消费者会越来越倾向于高品质、高颜值、高效率、高口碑、高性价比的酒店品牌。行业发展的话语权逐渐从酒店集团转向消费者体验，由企业主导的产品变为由消费者主导，他们懂得花多少钱住什么样的酒店值得。另一方面，消费者忠诚度打造越来越难，新一代消费者不大会忠于酒店品牌，而是忠于自己的喜好，消费者需求变得多样化和个性化。开创了中国经济型连锁酒店先河的锦江都城公司正在厚积薄发，顺势而为，调整品牌结构，升级酒店产品，奋力进军中档酒店市场。未来的发展重心是锦江都城商务品牌2.0版和康铂酒店品牌，最终形成中西品牌结合、中法格调呼应、中外理念结合的中档酒店品牌发展格局。

打造锦江都城2.0版

锦江都城商务品牌2.0版，是都城商务的升级版本，主要针对20 - 45岁商务精英人群和中产家庭。以满足消费者对于酒店“简约+便利”和“人文+体验”的双重要求为目标，通过从功能到服务的全面升级，力争为消费者营造一种温馨、现代、舒适、和谐的商务酒店空间。酒店设计简约大方，风格古朴典雅，空间温馨灵动，既兼顾材质，又注重品质，处处彰显着中高档酒店档次。集大堂、书吧、餐厅多功能于一体的大厅，既相对独立，又能打通共享，既能满足消费者聚会、休闲、社交与简单办公的要求，又融入东方文化元素，伴有一定的人文艺术气息，真正创造出“左手静谧、右手繁华”的城市商务生活新概念，让消费者体验到别具一格的中式酒店服务。

大力发展康铂品牌

康铂品牌是锦江国际集团收购卢浮酒店后，引入到国内的第一个品牌，以打造法式轻奢浪漫生活为主题，突出健康、热情、活力、自然、轻松、灵感、自在的特点，酒店为消费者提供法式特色F&B、多元动态空间、极具设计感的房间以及社交分享的乐趣，意在引领法式生活潮流，让消费者在中国就能体验到别具情怀的浪漫法式风情，营造出令人难忘的法式生活体验。

为了能让与会业主更全面地了解锦江在酒店行业内的实力和背景，更深刻地领会锦江旗下酒店产品的设计理念，会议当天还组织业主参观了一系列锦江旗下的酒店产品，包括西方建筑与中国宫廷建筑风格完美结合的经典之作 -- 锦江都城经典上海青年会酒店，康铂中国首店 -- 康铂上海外滩酒店，以及接待了近500 位国家元首和政府首脑的锦江饭店。



康铂中国首店 -- 康铂上海外滩酒店

本次活动既是锦江都城公司对公司产品及实力的一次全面展示，也是锦江都城公司加强与业主交流、维护合作关系的一次有益尝试。可以看到，无论是品牌推荐会期间的短暂交流，还是在酒店参观活动中，大家都相谈甚欢、热络交流，脸上也洋溢着灿烂的笑容。通过本次活动，让更多的投资人了解到锦江在中端酒店产品上的潜心研究成果，看到锦江在中端酒店市场上的发力优势。

锦江中端酒店全新起航，中式的锦江都城2.0品牌已经揭开神秘面纱，法式的康铂酒店品牌也已正式进入消费者视野，它们将成为投资人的新选择，消费者的新选择。