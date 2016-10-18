金车噶玛兰Moscatel雪莉桶威士忌惊艳国际

荣获2017《威士忌圣经》亚太区年度最佳威士忌





台北2016年10月18日电 /美通社/ -- 由威士忌大师 Jim Murray 所撰写、全球最具有影响力的2017年《威士忌圣经》(Whisky Bible)于2016年10月出版，并于此揭晓亚太区年度最佳酒款结果。金车噶玛兰继2014、2015年分别由堡典与经典噶玛兰获奖后，今年再度以经典独奏Moscatel雪莉桶单一麦芽威士忌原酒荣获亚太区年度最佳威士忌，再次称霸亚太区。



金车噶玛兰经典独奏 Moscatel 雪莉桶原酒勇夺威士忌圣经2017亚太区年度最佳威士忌

《威士忌圣经》首版发行于2003年，为英国威士忌大师 Jim Murray 将所品饮过的威士忌，依照闻香、口感、尾韵、平衡与整体复杂度四个面向给予评分，每年参与评比的威士忌约有4500～5000种，Jim Murray从各威士忌类别中选出分数最高、最具代表性的酒款作为年度威士忌，产区类别分为七大类：苏格兰威士忌（又分单一麦芽威士忌及调和威士忌）、爱尔兰威士忌、美国威士忌、加拿大威士忌、日本威士忌、欧洲威士忌及世界威士忌（含亚太区与南半球区）。《威士忌圣经》为全球最具权威、最稳定、最有影响力的威士忌专书，也是消费者在品尝酒款时最重要的参考指标，是一本深受威士忌爱好者的信赖与推崇的专书。

此次得奖酒款经典独奏Moscatel雪莉桶单一麦芽威士忌原酒为特殊的西班牙雪莉酒桶，数量日益稀少且难以取得。金车噶玛兰善用台湾特有的亚热带气候条件，结合特殊酒桶孕育出独特干果香气，创造出与众不同的风味。

金车噶玛兰酒厂自2005年创立以来一直以完美均衡与创新思维的品牌形象闻名于世，亦受威士忌大师 Jim Murray 肯定与赞赏，每一款噶玛兰产品于《威士忌圣经》皆有非常好的成绩。金车噶玛兰酒厂未来也将持续秉持着生产世界级威士忌之理念，为台湾威士忌扬名国际努力。

历年获奖殊荣：

2017 《威士忌圣经》 亚太区年度最佳威士忌/Asian Whisky of the Year

噶玛兰经典独奏Moscatel雪莉桶单一麦芽威士忌原酒

Kavalan Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

2015 《威士忌圣经》 亚太区年度最佳威士忌/Asian Whisky of the Year

噶玛兰经典单一麦芽威士忌/Kavalan Classic Single Malt Whisky

2014 《威士忌圣经》 亚太区年度最佳威士忌/Asian Whisky of the Year

噶玛兰堡典单一麦芽威士忌/Kavalan Podium Single Malt Whisky