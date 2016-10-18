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金车噶玛兰Moscatel雪莉桶威士忌惊艳国际

2016年10月18日 17:33 编辑： 经理人网编辑
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荣获2017《威士忌圣经》亚太区年度最佳威士忌


台北2016年10月18日电 /美通社/ -- 由威士忌大师 Jim Murray 所撰写全球最具有影响力的2017年《威士忌圣经》(Whisky Bible)2016年10月出版，并于此揭晓亚太区年度最佳酒款结果金车噶玛兰继2014、2015年分别由堡典与经典噶玛兰获奖后，今年再度以经典独奏Moscatel雪莉桶单一麦芽威士忌原酒荣获亚太区年度最佳威士忌，再次称霸亚太区。

金车噶玛兰经典独奏 Moscatel 雪莉桶原酒勇夺威士忌圣经2017亚太区年度最佳威士忌
金车噶玛兰经典独奏 Moscatel 雪莉桶原酒勇夺威士忌圣经2017亚太区年度最佳威士忌

《威士忌圣经》首版发行于2003年，为英国威士忌大师 Jim Murray 将所品饮过的威士忌，依照闻香、口感、尾韵、平衡与整体复杂度四个面向给予评分，每年参与评比的威士忌约有4500～5000种，Jim Murray从各威士忌类别中选出分数最高、最具代表性的酒款为年度威士忌，产区类别分为七大类：苏格兰威士忌又分单一麦芽威士忌及调和威士忌、爱尔兰威士忌、美国威士忌、加拿大威士忌、日本威士忌、欧洲威士忌及世界威士忌含亚太区与南半球区。《威士忌圣经》为全球最具权威、最稳定、最有影响力的威士忌专书，也是消费者在品尝酒款时最重要的参考指标，是一本深受威士忌爱好者的信赖与推崇的专书。

此次得奖酒款经典独奏Moscatel雪莉桶单一麦芽威士忌原特殊的西班牙雪莉酒桶，数量日益稀少且难以取得金车噶玛兰善用台湾特有的亚热带气候条件，结合特殊酒桶孕育出独特干果香气，创造出与众不同的风味。

金车噶玛兰酒厂自2005年创立以来一直以完美均衡与创新思维的品牌形象闻名于世，亦受威士忌大师 Jim Murray 肯定与赞赏，每一款噶玛兰产品于《威士忌圣经》皆有非常好的成绩金车噶玛兰酒厂未来也将持续秉持着生产世界级威士忌之理念，为台湾威士忌扬名国际努力。

历年获奖殊荣：

2017 《威士忌圣经》 亚太区年度最佳威士忌/Asian Whisky of the Year
噶玛兰经典独奏Moscatel雪莉桶单一麦芽威士忌原酒
Kavalan Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

2015 《威士忌圣经》 亚太区年度最佳威士忌/Asian Whisky of the Year
噶玛兰经典单一麦芽威士忌/Kavalan Classic Single Malt Whisky

2014 《威士忌圣经》 亚太区年度最佳威士忌/Asian Whisky of the Year
噶玛兰堡典单一麦芽威士忌/Kavalan Podium Single Malt Whisky

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