在线票务平台钱宝有票强化产业模式

上海2016年10月18日电 /美通社/ -- 人在江湖，身不由己。在互联网+的大时代背景下，在线票务平台竞争日益激烈且呈两极化趋势演变。BAT大佬插足电影行业，资本融合下众多在线票务平台或水涨船高，或销声匿迹；院线大佬或扩张、或并购，自有平台大招层出不穷；江湖水深，钱宝有票该如何玩儿“票”，才能在江湖浪潮中不被淹没？

BAT大佬插足下的电影行业

目前国内的在线票务市场已经呈现出BAT及票务巨头多强争霸的态势：新美大系下的猫眼电影占据了33%的市场份额，排名第一；阿里巴巴旗下的淘票票则以21%的市场份额紧随其后；腾讯旗下的微票儿以18%的市场份额，位列第三；百度旗下的糯米平台则收获了14%的市场份额。四家在线票务平台占据了86%的市场份额。格瓦拉、时光网和网票网等一大批中小玩家被并购整合或退出竞争，在线票务市场初步形成四足鼎立的格局，而钱宝有票在炮火纷飞的战场中没有被淹没，市场份额上升至11位。

这种市场格局，乍看起来似乎趋于稳定，但实际上各家仍然在暗中角力，这种均衡状态并不会保持太久。尤其是，自后半年以来，万达在7月底2.8亿美元收购时光网，9月底微票儿改名“娱票儿”，微影时代成立的娱跃影业和娱跃发行全面出击，以及最近盛传一时的百度糯米将并入新美大的传言，让这个看似稳定的市场格局又生出更多不确定性。

近年来，中国影视资本出海动作频频，华谊兄弟在海外投资美国STX、韩国Showbox、罗素兄弟；万达影业先后收购美国第二大院线AMC、美国传奇影业外，AMC今年又并购了欧洲第一大院线和美国第四大院线，近日万达推出好莱坞大片来华拍摄退税40%的巨额补贴；阿里影业宣布战略投资斯皮尔伯格创立的影视内容制作公司Amblin Partners。

可见，上游大佬们疯狂占领资本市场动作频出，在线票务市场更是面临着吞并和消亡的生死局面，但是，随着票房补贴模式趋于理性，在更多平台资本融合、更名等现象频出的时候，钱宝有票凭借出色的票房成绩将市场排名从去年的27位提升到11位，成功杀入第一梯队。

合纵连横 钱宝有票强化产业模式

自创立以来，钱宝有票完成院线接入量超过2000家，并在上游投资宣发领域先后参与《超能太阳鸭》、《精灵王座》、《夏有乔木雅望天堂》等多部影片的区域联合推广合作，国庆档高口碑、高票房电影作品《湄公河行动》在钱宝有票平台也实现超高票房贡献。

除电影票务外，钱宝有票横向开拓业务范围，在景点、演出等票务方向深度拓展，以电影票务为根基，钱宝有票布局票务、社区、住宿、便利、出行、餐饮六大产业模块，依托钱宝微商平台电商模式下独特的会员制为其提供充足的流量及资本支持，为票房高速增长提供坚实的后盾和动力来源。同时，作为一个强大的流量入口，钱宝有票的各个子业务也在反哺主网站，为微商平台提供优质的新会员，共同形成一个流量互补的良性闭环。



钱宝有票定制游

在粉丝经济日益火爆的当下，钱宝有票立足用户优势，借鉴钱旺集团在“雨田一号”无人机等高科技领域的优势资源，为用户提供更加丰富和有创意的全方位服务，提高用户活跃度和满意度，为提升钱宝有票的江湖地位助力。



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有票的地方就有江湖，江湖水深，秉持着向死而生的精神，钱宝有票在玩儿“票”的路上如何奠定自己的江湖地位，新的征程才刚刚开始……