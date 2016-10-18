上海市副市长周波会见必维国际检验集团董事会主席一行

上海2016年10月18日电 /美通社/ -- 10月11日，必维国际检验集团（必维）董事会主席 Frederic Lemoine 及首席执行官 Didier Michaud-Daniel 一行访问上海市政府，与上海市副市长周波进行会见。双方就上海市检测认证市场的重要性及必维在上海的发展深入交换了意见。

周波副市长欣闻 Lemoine 先生对中法关系做出的贡献，并欢迎必维选择上海作为其在华总部，感谢必维为上海所创工作机会和税收，以及必维对上海检测认证行业所带来的积极影响。

周波副市长在会面中介绍了上海检测认证市场的现状。他指出，测试、检验、质量管理对于上海建成“四个中心”，同时成为中国的“科技创新中心”至关重要。上海政府欢迎外资企业将相关的高端技术引入中国，引入上海。

在谈到必维在上海的发展时，周波副市长指出，中国还在发展的初期，市场需要有品牌效应、有社会责任、有资金投入的检测认证服务。为了提高成本效益、支持企业发展，政府将采购检测认证服务。另外，食品质量和安全对于上海乃至全国来说都是一个备受关注的热门话题，必维可以为政府以及行业监管机构提供政策上的建议。

Lemoine先生在会面中感谢上海政府对必维的肯定，并提到，必维集团在上海为众多企业提供检验认证服务，涉及建筑、电力、石油及天然气等多个行业，在例如上海世博会、洋山液化天然气、东海大桥风电场等多个大型项目中都有必维的身影。必维愿意继续通过自身在专业技术和经验上的优势推动上海检验认证行业进步，助力上海发展，为上海早日实现“十三五规划”贡献力量。

最后，周波副市长表示上海正在享受市场开放的好处，欢迎必维与上海合作，希望必维集团董事会主席 Lemoine 先生及首席执行官 Daniel 先生经常访问上海，并希望上海在必维集团的业务中扮演越来越重要的角色。



双方进行深入交谈

市商务委、市质监局、黄浦区政府等相关部门领导，及必维北亚区执行总裁马捷龙，商品及工业与设施事业部大中华区总裁王洵等领导陪同出席了会议。