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iFresh亚果会主办2016中国（眉县）猕猴桃产业发展论坛

2016年10月18日 17:43 编辑： 经理人网编辑
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（眉县）猕猴桃探索：国产猕猴桃品牌的塑造及供应链创新

上海2016年10月18日电 /美通社/ -- 近十年来，中国猕猴桃种植面积和产量一直居于世界首位，我国猕猴桃行业消费量超过130万吨，行业市场规模达到66.55亿元。预计到2021年我国产值规模有望超过260亿。近期，2016中国（眉县）猕猴桃产业发展论坛在国家级（眉县）猕猴桃批发市场圆满闭幕。该活动由iFresh亚果会主办，眉县参与协办。

大会开幕式
大会开幕式

大会围绕市场趋势、品牌塑造、以及电微商时代的创新供应链等热门话题做探讨。齐峰、金桥、秦旺果友、陕西新丝路、新西兰、意大利、四川省广元、都江堰、苍溪，贵州省修文、六盘水，浙江省江山，河南省西峡，江西省奉新等主产地政府及企业等多个猕猴桃大鳄参与大会这一次的交流将影响国乃至世界猕猴桃市场的未来。

眉县人民政府县长武勇超同志向大会致辞
眉县人民政府县长武勇超同志向大会致辞

不仅如此，新西兰环球园艺公司副董事长Craig Jonhson（克雷格·约翰逊），天津米特国际贸易有限公司总经理Mohammd Yasin（穆·雅兴），俄罗斯唐德尔股份公司经理Mark（马克），迈夫诺达机械设备（烟台）有限公司副总裁Couzin Jean Christophe(库赞··克里斯托夫）等外宾；中国科学院武汉植物园副研究员姜正旺、湖北省农科院果树茶叶研究所研究员陈庆红等50多名国内外猕猴桃知名专家；四川、河南、贵州等7个省的26个猕猴桃主产市县政府、农业部门领导；黑龙江、甘肃、湖北、重庆、浙江、江西等12个国家级农产品专业批发市场负责人；北京、上海、广州、河北、山东、江苏、福建等全国28个省市150多家国内外果品营销企业代表；新华社、人民日报、中央电视台、人民网、人民论坛、陕西日报、陕西电视台、华商报、三秦都市报、西部法制报、西部网、国际在线、泰亚新闻网、台湾大成报、宝鸡日报、宝鸡电视台等40多家海内外新闻媒体以及社会各界人士共1200余人出席大会。iFresh亚果会平台全程微信直播，在线有62646人次专业观众在线观看，创中国猕猴桃大会观看人数之最。

iFresh亚果会创始人蔡剑菲女士主持大会
iFresh亚果会创始人蔡剑菲女士主持大会

大会由iFresh亚果会创始人蔡剑菲女士主持，眉县人民政府县长武勇超同志出席大会并致辞，西安雨润全球农产品采购中心副总经理杨兵科、每日优鲜副总裁淡焦成、天猫生鲜水果行业运营专家苍笙等分别从市场动态、未来零售趋势、电微商产业发展、企业品牌案例分享、区域公用品牌案例分享等方面作了题为《市场动态：流通市场猕猴桃2016-2017最新趋势》、《从每日优鲜的实践看未来零售趋势》、《互联网农产品标准化推进》、《齐峰奇异果品牌塑造探索之路》、《价值，让产品不凡；创意，让品牌不同》等专题讲座。与会人员一致认为，通过聆听了几位专家对猕猴桃产业发展的讲解分析，开拓了视野，丰富了知识，必将为全面提升国产猕猴桃产业发展水平，不断推动猕猴桃产业升级起积极作用。更多信息请关注iFresh亚果会，11月14-16日上海新国际博览中心精彩继续，邀您共享盛会。

iFresh亚果会官网：www.ifreshfair.cn

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