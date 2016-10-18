iFresh亚果会主办2016中国（眉县）猕猴桃产业发展论坛

（眉县）猕猴桃探索：国产猕猴桃品牌的塑造及供应链创新

上海2016年10月18日电 /美通社/ -- 近十年来，中国猕猴桃种植面积和产量一直居于世界首位，我国猕猴桃行业消费量超过130万吨，行业市场规模达到66.55亿元。预计到2021年我国产值规模有望超过260亿。近期，2016中国（眉县）猕猴桃产业发展论坛在国家级（眉县）猕猴桃批发市场圆满闭幕。该活动由iFresh亚果会主办，眉县参与协办。



大会开幕式

大会围绕市场趋势、品牌塑造、以及电微商时代的创新供应链等热门话题做探讨。齐峰、金桥、秦旺果友、陕西新丝路、新西兰、意大利、四川省广元、都江堰、苍溪，贵州省修文、六盘水，浙江省江山，河南省西峡，江西省奉新等主产地政府及企业等多个猕猴桃大鳄参与大会，这一次的交流将影响中国乃至世界猕猴桃市场的未来。



眉县人民政府县长武勇超同志向大会致辞

不仅如此，新西兰环球园艺公司副董事长Craig Jonhson（克雷格·约翰逊），天津米特国际贸易有限公司总经理Mohammd Yasin（穆·雅兴），俄罗斯唐德尔股份公司经理Mark（马克），迈夫诺达机械设备（烟台）有限公司副总裁Couzin Jean Christophe(库赞·珍·克里斯托夫）等外宾；中国科学院武汉植物园副研究员姜正旺、湖北省农科院果树茶叶研究所研究员陈庆红等50多名国内外猕猴桃知名专家；四川、河南、贵州等7个省的26个猕猴桃主产市县政府、农业部门领导；黑龙江、甘肃、湖北、重庆、浙江、江西等12个国家级农产品专业批发市场负责人；北京、上海、广州、河北、山东、江苏、福建等全国28个省市150多家国内外果品营销企业代表；新华社、人民日报、中央电视台、人民网、人民论坛、陕西日报、陕西电视台、华商报、三秦都市报、西部法制报、西部网、国际在线、泰亚新闻网、台湾大成报、宝鸡日报、宝鸡电视台等40多家海内外新闻媒体以及社会各界人士共1200余人出席大会。iFresh亚果会平台全程微信直播，在线有62646人次专业观众在线观看，创中国猕猴桃大会观看人数之最。



iFresh亚果会创始人蔡剑菲女士主持大会

大会由iFresh亚果会创始人蔡剑菲女士主持，眉县人民政府县长武勇超同志出席大会并致辞，西安雨润全球农产品采购中心副总经理杨兵科、每日优鲜副总裁淡焦成、天猫生鲜水果行业运营专家苍笙等分别从市场动态、未来零售趋势、电微商产业发展、企业品牌案例分享、区域公用品牌案例分享等方面作了题为《市场动态：流通市场猕猴桃2016-2017最新趋势》、《从每日优鲜的实践看未来零售趋势》、《互联网农产品标准化推进》、《齐峰奇异果品牌塑造探索之路》、《价值，让产品不凡；创意，让品牌不同》等专题讲座。与会人员一致认为，通过聆听了几位专家对猕猴桃产业发展的讲解分析，开拓了视野，丰富了知识，必将为全面提升国产猕猴桃产业发展水平，不断推动猕猴桃产业升级起到积极作用。更多信息请关注iFresh亚果会，11月14-16日上海新国际博览中心精彩继续，邀您共享盛会。

iFresh亚果会官网：www.ifreshfair.cn