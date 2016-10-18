2016金榜奖-内容营销盛典将于11月3日在上海举行

上海2016年10月18日电 /美通社/ -- 2016金榜奖·内容营销盛典将于2016年11月3日在上海梅赛德斯奔驰文化中心举行。这是国内首个专注于新媒体领域的内容营销奖项，新榜真挚邀请在新媒体营销领域的各路探索者来现场参加盛典，见证十个行业年度最佳内容营销案例。

短短几年，新媒体迅猛发展，营销业态变得丰富而复杂。从数字营销到社会化营销，再进化到如今炒得火热的内容营销，品牌们身兼数职，代理商们各显神通。从最初的发稿、线下发布会、明星代言，到如今的自媒体广告、秀场直播、内容电商，营销方式和渠道都在发生巨变，而在此之中，优质内容成为了不可或缺的支撑点。

内容营销不再拘泥于某种形式或渠道，而是运用策略思维进行一场没有边界的创意性互动实验。那么，基于营销价值，什么样的内容才是好内容？基于自身内容，怎样营销才更具转化率？最终，什么样的内容营销才值得借鉴而转化在自我品牌之上？

品牌主：作为玩家的首要条件 -- 敢玩的魄力

在“人人都是自媒体”的大数据时代，谁都想创造精准又深度的案例，品牌主们的选择更多，却也更难了。该如何挖掘符合调性的创意内容，紧紧抓住消费者的注意力，并使其对品牌产生持续的身份归属感？

不是每一个品牌都是杜蕾斯，但是每一个品牌都应该有杜蕾斯那般的魄力。

广告人：作为军师的核心使命 -- 深入洞察人性

互联网革命颠覆了人们的日常生活，更突破着广告营销行业的传统运转。作为一场战役的军师，广告人们的每一个伟大idea背后都蕴藏着细致入微的内容营销策略和深刻的人性洞察。

不是每一个广告人都能遇到苹果那样的品牌主，但是每一个广告人都应该以为品牌主创造苹果《1984》这样的伟大战役为使命。

自媒体：作为渠道的真正意义 -- 变着花样地打动受众

不同于固化的传统渠道，自媒体们以各自独具特色的脑洞刷新着人们对于广告这档事的世界观，从“大”事件到有趣、有价值、有深度的内容，自媒体们越来越多地参与到品牌价值的传播圈层中。

不是每一个自媒体都是同道大叔，但是每一个自媒体都应该向同道大叔学习如何找准受众，变着花样地传播和品牌相关的优质内容。

金榜奖：邀请敢玩、会玩、玩出花样的你

新榜作为优质内容和商业价值的积极倡导者，凭借着新媒体第三方价值评估机构的公信力和大数据优势，此次特别创设国内首个专注于新媒体领域的内容营销创意的奖项：金榜奖。

金榜奖旨在表彰行业优秀内容营销案例，鼓励品牌和企业深度挖掘内容营销价值。我们将组建业界和学界最专业的评委阵容，以行业为划分依据，分别评选出十个不同行业中最杰出的内容营销案例，以及年度最佳内容营销广告主、内容营销策划公司、内容营销自媒体。

这是一个越来越垂直的移动新媒体时代。金榜奖不做全平台，专注于移动端新媒体生态圈。

这是一个越来越透明的大数据时代。金榜奖关注创意内容，更在乎创意内容和消费者间的联系以及传播营销转化率。

这是一个越来越开放的个性化时代。金榜奖与明星关系不大，与KOL关系很大。粉丝经济和话语权不再局限于大众明星，每一个消费者都是发言人和传播者，意见领袖的力量已毋庸置疑。

这里有一众广告营销界的重量级大咖在等你：

陈 刚 北京大学新闻与传播学院 副院长、教授 陈 阳 蓝色光标传播集团 副总裁 董 芳 一汽-大众奥迪 销售事业部互动营销部部长 葛 景栋 新浪网 副总裁 黄 峰 FRED&FARID 合伙人兼执行创意总监 江 南春 分众传媒 创始人、董事长 莫 康孙 麦肯光明广告公司 董事长 孙 玮 宝马中国 副总裁 王 帅 阿里巴巴集团 资深副总裁、集团公关市场委员会主席 肖 萍 中国平安保险（集团）股份有限公司 集团品牌宣传部副总经理 徐 俊 联合利华集团 北亚区可持续发展与传播事务副总裁 张 惠辛 中国广告杂志社 社长兼主编 张 利东 今日头条 高级副总裁、合伙人 张 敏毅 腾讯科技 社交与效果广告部副总经理 赵 大力 国际公关协会 常务副会长兼秘书长 赵 洁 秒针系统 CMO

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奖项设置

让新媒体营销在此发光，金榜邀您一起见证十个行业年度最佳内容营销案例！

什么样的内容营销才值得被“金榜”题名？

金榜邀你来定义！

2016金榜奖·内容营销盛典

颁奖盛典时间：2016年11月3日

颁奖地点：上海梅赛德斯奔驰文化中心 The Mixing Room

详情请点击

金榜奖官方网站：http://gold.newrank.cn

购票入口：http://event.31huiyi.com/454436273/index