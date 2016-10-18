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中芯国际宣布二零一六年第三季度网上会议

2016年10月18日 18:30 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年10月18日电 /美通社/ --

中芯国际（纽交所代号：SMI，港交所代号：981）

欢迎参加中芯国际的网上会议：

  • 邱慈云，首席执行官兼执行董事
  • 高永岗，首席财务官兼执行董事兼战略规划执行副总裁
  • 龚志伟，财务，投资及战略业务发展执行副总裁兼公司秘书
  • 冯恩霖，投资人关系副总裁

将于2016年11月8日（星期二）宣布公司2016年第三季度业绩并接受投资者提问。

2016年第三季度业绩将在2016年11月8日（星期二）香港联交所开始交易之前发布于http://www.smics.com 网站，请参阅有关公告。

电话 / 网上会议详情

日期：

2016年11月8日（星期二）

时间：

上午8:30（上海及香港）

下午7:30（纽约 *由于是现场电话会议, 故美国东岸日期应为2016年11月7日，星期一）

网上会议：

会议将在 http://www.smics.com/chn/investors/ir_presentations.php 或于以下连结 http://edge.media-server.com/m/p/thpxzbvj 作线上语音直播

电话直拨：

如阁下没有安装互联网，可直拨电话参与会议：

（密码：SMIC）

美国

+1 845-675-0437

香港

+852 3018-6771

中国大陆

+86

台湾

+886 2-2650-7825

网上重播：

重播大约将于直播1小时后在 http://www.smics.com/chn/investors/ir_presentations.php 网页供收听，而其后的12个月内均可重覆收听。

联系：

投资人关系
电话：+86 21-2081-2804
IR@smics.com
中芯国际集成电路制造有限公司
www.smics.com                              

中华人民共和国
上海浦东新区张江路18号
邮编：201203

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在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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