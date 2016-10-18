中芯国际宣布二零一六年第三季度网上会议

上海2016年10月18日电 /美通社/ --
中芯国际（纽交所代号：SMI，港交所代号：981）
欢迎参加中芯国际的网上会议：
将于2016年11月8日（星期二）宣布公司2016年第三季度业绩并接受投资者提问。
2016年第三季度业绩将在2016年11月8日（星期二）香港联交所开始交易之前发布于http://www.smics.com 网站，请参阅有关公告。
电话 / 网上会议详情
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日期：
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2016年11月8日（星期二）
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时间：
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上午8:30（上海及香港）
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下午7:30（纽约 *由于是现场电话会议, 故美国东岸日期应为2016年11月7日，星期一）
网上会议：
会议将在 http://www.smics.com/chn/investors/ir_presentations.php 或于以下连结 http://edge.media-server.com/m/p/thpxzbvj 作线上语音直播
电话直拨：
如阁下没有安装互联网，可直拨电话参与会议：
（密码：SMIC）
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美国
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+1 845-675-0437
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香港
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+852 3018-6771
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中国大陆
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+86
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台湾
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+886 2-2650-7825
网上重播：
重播大约将于直播1小时后在 http://www.smics.com/chn/investors/ir_presentations.php 网页供收听，而其后的12个月内均可重覆收听。
联系：
投资人关系
电话：+86 21-2081-2804
IR@smics.com
中芯国际集成电路制造有限公司
www.smics.com
中华人民共和国
上海浦东新区张江路18号
邮编：201203