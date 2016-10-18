浪潮云图伙伴七牛云说：混合云存储 — 顺应数据变迁的存储之道

北京2016年10月18日电 /美通社/ -- 云环境下，企业如何存储不同数据？IT供应商开发出混合云存储解决方案，企业可以把数据存储于私有云或公有云。这种混合方式可以使企业用户充分利用云存储的可扩展性和成本效益，而不会暴露任何关键任务数据。

云图计划是浪潮面向云计算生态圈的一项建设计划。近日，作为计划的重要合伙人之一，国内领先的云服务商七牛云与浪潮深度合作，联合开发完成EB级混合云存储解决方案，实现面向海量存储和云容灾场景的联合方案。



私有云和公有云图示

七牛云是国内领先的云服务商，专注为企业解决数据从产生到存储、分发以及数据处理的一站式服务，帮助用户缩短从想法到产品的距离。目前，七牛云已经在为顺丰、平安科技、饿了么、中兴、索贝、步步高、OPPO等50 多万家企业提供服务。

浪潮与七牛云联合推出混合云存储方案

基于对混合云市场的共同认知，七牛云与浪潮强强联合推出了混合云存储方案，为用户应对数据难题献上良方。该方案主要面向用户海量存储和云容灾场景：

l 海量存储：需要产生和长期存储海量数据，数据群集的搭建、维护、读写的难度大；

l 云容灾：基于云的容灾，免去高投入自建容灾设施，实现数据的备份容灾；

浪潮云海OS致力于打造开放、融合和安全的云。云海OS云管理平台InCloud Mananger能实现私有云和公有云存储的统一管理并具备超强异构云环境的管理能力。实现对于虚拟化和非虚拟化、不同的硬件平台、虚拟化平台和云平台的统一管理。基于InCloud Manager混合云网关，用户可以将私有云的存储和公有云的存储有机地管理在一起，形成统一的云存储服务交付。

七牛云潜心研究核心技术，具备四大核心优势：

§存储：多群集常年建设运营、单群集 100PB容量、2000亿文件

§分发：双万兆出口 50万QPS、两万兆专线双活机房互联、深度对接多家优质CDN

§处理：内置多种通用处理程序、支持容器/虚拟机就近计算、支持专线接入或硬件接入

§运维保障：多节点公有云搭建维护经验、存储群集自身从未业务中断、全系列技术和运维保障方案



云存储适配层

在浪潮和七牛云的混合云存储方案中，InCloud Manager统一管理私有存储和七牛存储，用户可以根据自己的业务需要，按需选择，灵活获取。用户可以在私有云存储关键业务数据，保密数据，结构和数据等，在公有云中存储非结构和数据，能很好的支持大容量、低成本。具体实现方面，首先我们实现了账号，管理，上传、下载以及租户的管理对接，凭证管理（上传、下载、管理凭证）、权限管理，存储空间管理，用户可以自用和可以向自己的租户提供。混合云存储可以提供具体的存储服务内容有：

虚拟机存储服务。云存储为虚拟机提供数据存储。在多虚拟化和多存储状态下，云存储根据虚拟机的虚拟化兼容性以及虚拟机的存储需求采用智能动态决策策略选择合适的存储进行虚拟机数据存放，并且实现虚拟机之间数据的隔离和存储的共享；

模版镜像存储服务。云存储向模板镜像提供存储服务的功能，使得模版镜像的使用范围由局部转化为全局。云存储采用缓冲区技术，兼容各种虚拟化的模板镜像功能，实现了模版的通用性和镜像的全局性。

云盘服务。同时将私有存储、公有云存储混合存储池，为云盘提供存储服务，面向租户提供云盘服务。云盘在管理端实例化时，指定了云盘的云存储类型（私有云盘、公有云盘和混合云盘）。不同云存储类型的云盘可以实现两两相互转化，比如私有云盘可以转化为公有云盘，称之为私有云盘公有化。在转化过程中不会对前端租户对云盘的正常访问，但是新的访问会按照转化后的云盘逻辑进行处理。云盘类型的转化关键是通过连接器完成。云盘根据其使用者的数量，可以划分为个人云盘和共享云盘。

在应用的时候，可以根据数据的类型、隐私和数据安全的具体要求、甚至是数据的使用方式、数据量和价格等等多种因素来选择适合的存储。

“浪潮+七牛云”云存储，统一管理、弹性伸缩，用户存储无忧

总结浪潮与七牛混合云存储的优势，可以为用户带来灵活、企业级、安全、弹性扩展和持续在线五大价值。

灵活的选择：公有云和私有云灵活选择，可以根据成本、类型等容量综合考量；

企业级的存储：无论是私有云还是公有云，都是企业级的存储，私有云存储百万级IOPS，负载均衡、多副本等高可用机制，公有云存储单机房100PB，20-40Gbit/s的带宽，并发链接10-50万个；

安全性：有了这种混合模式，我们可以借助这种混合的通道，实现备份、容灾以及安全机制的协同；

弹性扩展和持续在线：支持客户的存储按需获取，确保业务和数据的持续在线。

七牛云与浪潮的合作是对云图计划的完美践行。浪潮云图计划致力于构建开放完善的云计算生态圈，从技术、方案、服务三个维度入手，通过平等、开放的“合伙人”框架，全力构建融合、开放、安全、共赢的云生态版图，携手伙伴无间合作。