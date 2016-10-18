舒肤佳全球洗手日携手TFBOYS为中国儿童筑造健康长城

-- 一手小习惯，手护大未来

北京2016年10月18日电 /美通社/ -- 2016年10月14日，值第九届全球洗手日到来之际，由中国健康教育中心指导的“一手小习惯，手护大未来”舒肤佳全球洗手日暨健康长城盛典在水关长城和长城脚下的公社举办。中国健康教育中心代表、宝洁大中华区个人清洁品类副总裁潘维亮、宝洁大中华区销售部总经理胡丽娜、宝洁大中华区美尚事业部公关总经理刘玲、宝洁现代零售渠道战略合作伙伴华润万家代表、传统分销商渠道零售客户及分销商代表、壹基金副秘书长等出席活动。品牌代言人TFBOYS领衔盛典，带领小朋友们学习正确洗手六步曲，号召孩子从小养成“一手小习惯”，筑造健康长城，守护美好未来。

舒肤佳进入中国25年来，在不断升级产品品质与科技的同时，更专注于企业责任的承担。自十年前发起健康长城项目以来，已累积超过7200万儿童受益，这些儿童手拉手连成一排，长度等于5座万里长城。2016年，舒肤佳携手壹基金共同发起“健康长城公益洗手计划”，为全国110所乡村小学捐建千座洗手池及洗手用品；同时，十万余家庭参与到舒肤佳“小手做公益”城乡联动洗手教育活动。

活动现场，美国知名医学专家首次公布震撼实验结果，证言洗手不仅可以减少腹泻等疾病的发生，更能够影响孩子的未来发展。因此，舒肤佳提出了“一手小习惯，手护大未来”的新理念，由TFBOYS亲自演绎及倡导孩子培养以洗手习惯为基础的五个好习惯，守护健康大未来。活动中，TFBOYS化身为“未来守护家”，于长城之上，教小朋友学习正确洗手六步曲，并观摩专家现场为小朋友进行细菌检测，见证了洗手的重要性以及舒肤佳带给孩子的健康保护。

在水关长城，舒肤佳携手亿航智能，为观众带来了精彩的无人飞机表演。30架无人机在长城之上组成巨大的舒肤佳盾牌，象征健康长城的守护。未来，舒肤佳将携手中国健康教育中心与战略合作伙伴、公益合作伙伴，为更多城乡儿童带来健康守护。

与中国健康教育中心、壹基金携手，共同推动洗手教育，筑造中国儿童健康长城

全球洗手日是由世界卫生组织和联合国儿童基金会共同发起倡导儿童培养健康洗手习惯的重要的节日。舒肤佳已连续9年举办全球洗手日活动，从联合中国健康教育中心发布《中国洗手白皮书》到揭秘 “十大场合勤洗手”、“幼儿园细菌地图”，舒肤佳始终开展正确的洗手教育宣传。2007年起，舒肤佳启动健康长城计划，旨在帮助中国儿童养成洗手习惯，筑造中国健康长城。今年的洗手日活动，中国健康教育中心领导、壹基金等合作伙伴受邀出席，极大地肯定了舒肤佳多年来在洗手教育方面的努力与进展。2016年，舒肤佳携手壹基金共同发起“健康长城公益洗手计划”，为全国110所乡村小学捐建千座洗手池及洗手用品，开展健康教育课堂，把健康带给更多孩子。在健康长城公益洗手计划启动活动上，壹基金副秘书长沈旻表示：“我们看到舒肤佳品牌始终坚持践行企业社会责任，积极改善中国儿童的卫生条件。”舒肤佳品牌作为活动的发起者，对持续推动洗手教育的初衷做了特别诠释。宝洁公司大中华区美尚事业部传播与公关总经理刘玲女士表示：“洗手教育是中国家庭少年儿童健康教育中的重要组成部分，舒肤佳始终关注中国儿童的健康成长。”



舒肤佳品牌高层与壹基金领导合影

美国著名医学教授震撼实验结果现场公布，TFBOYS演绎一手好习惯

美国顶尖常春藤大学医学教授Dr. Steve Luby曾开展了一个长达六年的洗手实验，震撼的实验结果显示，用舒肤佳洗手不仅可有效降低腹泻等疾病发生，更发现拥有洗手习惯的孩子在社交、适应性等方面都有更好的发展。北京协和医科大学微生物学管远志教授及国内知名婴幼儿发展专家王荣辉老师也共同倡导中国家庭，培养孩子以洗手习惯为基础的其他习惯的养成，可以帮助孩子获得健康发展。基于国内外专家认可的“小习惯改变未来”的研究理论，舒肤佳牵手TFBOYS，以独特有趣的形式演绎了最有利于儿童成长的五个好习惯 -- 正确洗手、勇敢放手、独立动手、快乐牵手以及分担帮手，倡导孩子养成一手好习惯，守护自己的美好未来。活动上，TFBOYS以《守护家》歌曲开场，通过与嘉宾辣妈唐宁分享自己独立成长的故事；洗手前后细菌对比试验；三人协作烹饪等一系列有趣形式，寓教于乐地展示出了这五个好习惯的内涵及其重要性，让大家留下了深刻的印象。正确的洗手教育，不仅仅保护着孩子们的健康，更是保障孩子未来的关键。

视频观看链接：http://v.qq.com/x/page/f0337w8btqo.html

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洗手到底有多重要？让舒肤佳“手护”你的健康

洗手习惯作为五个好习惯中的“NO.1”，为孩子提供最重要的保障 -- 健康。活动中，来自舒肤佳的科学传播总监高培老师为小朋友们行了细菌检测，不测不知道，小手上竟然有那么多看不见的脏东西。TFBOYS带领小朋友学习正确洗手六步曲，帮助小朋友打败细菌，尽显国民哥哥魅力。小朋友洗手前后的明显细菌数量差异让在场的媒体和妈妈们都震惊不已，对洗手的重要性有了新的认识。舒肤佳新升级科技迪保肤+，能在洗手后一段时间带给孩子12小时长效保护，为孩子未来健康打下坚实基础。

为了帮助小朋友更好的掌握和记忆“一手小习惯，手护大未来”这一概念，舒肤佳还别出心裁地编排了一支欢快而童趣的小手舞，根据五个好习惯的主旨配以简单易学的动作。活动现场，孩子们领舞、TFBOYS及现场嘉宾共同参与，边唱边跳，萌翻全场。悦耳的歌声从长城脚下传唱开来，希望通过音乐这种美妙的语言，将好习惯的故事讲给更多人听。

作为全球著名的个人清洁护理品牌，舒肤佳进入中国25年来始终关注中国儿童的健康成长，陪伴千万家庭和孩子们养成洗手习惯。此次“一手小习惯，手护大未来”概念的提出，对帮助发展洗手教育有了更高的升华。正确洗手、勇敢放手、独立动手、分担帮手以及快乐牵手，走好健康成长第一步，养成一手好习惯，将未来牢牢握在手心。在未来，舒肤佳将继续秉持初心，坚持不懈践行使命责任，号召更多人加入到舒肤佳的征途中来，共同为孩子们铸就一道守护健康的长城。

“一手小习惯，手护大未来”舒肤佳全球洗手日暨健康长城盛典活动主题诠释

未来，是每个孩子最美好的期盼；而习惯，则是守护未来的关键。从小养成良好的洗手习惯，不仅能够有效减少细菌的侵害，保护孩子们的健康，更是孩子健康成长的关键，是孩子拥有美好未来的基石。

舒肤佳希望通过五个小习惯，帮助孩子健康与自由的成长，守护孩子的美好未来：

洗手 -- 培养孩子良好的洗手习惯，有效保护孩子的健康；

放手 -- 鼓励孩子敢于独立探索和感知未知的世界，有助于孩子创造力的培养；

动手 -- 引导孩子主动完成自己的事情，敢于解决遇到的问题和障碍；

帮手 -- 倡导孩子对身边人给予帮助的双手，培养孩子的责任心；

牵手 -- 鼓励孩子主动牵手其他小朋友，帮助孩子提升社交能力。

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