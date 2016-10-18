天合光能创Honey Plus高效多晶硅组件产品窗口效率19.86%世界纪录

中国常州2016年10月18日电 /美通社/ -- 天合光能光伏科学与技术国家重点实验室近日宣布，其自主研发的Honey Plus高效多晶硅太阳电池组件，基于120片156 mm×78 mm自产高效多晶硅电池，经第三方德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所（Fraunhofer ISE）测试，组件窗口效率达19.86%，再次创造了p型多晶硅组件窗口效率新的世界纪录。

该世界纪录组件产品整合了自主研发的高少子寿命的多晶硅晶体、高效PERC多晶电池、高陷光及低电阻串联的高效组件等先进技术的优势，在窗口面积为1.514 m2的大面积光伏组件上实现了19.86%的窗口转换效率。这是继2015年4月，光伏科学与技术国家重点实验室在窗口面积为1.515 m2大面积光伏组件上实现19.14%的窗口转换效率之后，又一个里程碑式的突破。这一成果为高效多晶硅组件窗口效率达到20%提供了可能性，为组件输出功率的不断提升打下了基础。

“我们非常高兴地宣布科研人员在光伏科学与技术国家重点实验室取得的最新成果，这再次展示了晶体硅领域研发旺盛的生命力”，天合光能副总裁、首席科学家Pierre Verlinden博士说。“组件窗口效率是评估组件最终发电功率的主要指标，天合光能作为行业的创新型领先企业，始终致力于研发创新的优质光伏产品技术，并注重技术创新产业化的实现，最终实现提升电池效率、降低光伏发电系统成本的目标。”