翰格-雅爵单一谷物苏格兰威士忌携手大卫-贝克汉姆

重新定义威士忌规则

伦敦2016年10月18日电 /美通社/ -- 在今年早些时候宣布推出翰格-雅爵(Haig Club Clubman)之后,翰格酒厂(House of Haig)宣传这款新的单一谷物苏格兰威士忌的首个电视广告于今天发布,这标志着“翰格-雅爵”这一新的翰格-蓝爵品牌品种正式推出。

名为《Make your own rules》(制定你自己的规则)的广告影片以活力十足的方式,大胆前卫地颠覆了传统的苏格兰威士忌礼仪。品牌合作伙伴大卫-贝克汉姆(David Beckham)是新广告的主演,支持《Make your own rules》以很好玩的方式,重新定义和想象关于应该何时何地以及如何饮用威士忌的“老一套”预期。新广告以引人注目的视觉蒙太奇手法展现朋友们活泼优雅的欢聚时刻,同时叙述饮用威士忌的一般规则,颠覆关于饮用威士忌的陈旧观点。新广告的活力、敏锐洞察和自由奔放的乐趣满怀信心地将翰格-雅爵定义为一款“不适用”普通规则的非凡威士忌。

翰格-蓝爵全球营销总监罗南-贝尔尼(Ronan Beirne)评论说:“我们为翰格-雅爵推出的首个广告旨在颠覆人们对威士忌先入为主的观念。凭借推出翰格-雅爵,我们非常肯定地专门邀请消费者就如何饮用这款口味丰富的苏格兰威士忌制定他们自己的规则。这种积极进取的态度也和我们长期以来的雄心协调一致,即通过打破入门限制、继续推动提升威士忌种类的活力和关联度,来招揽新的威士忌饮用者。”

《Make your own rules》由Iconoclast广受好评的导演尼玛-诺里扎德(Nima Nourizadeh)执导,巧妙地通过当代快节奏动态视角,将翰格-雅爵描述为一款可以随时随地饮用的现代优雅威士忌。尼玛对此评论说:“《Make your own rules》这部影片的主题是一款覆盖下一代威士忌饮用者的威士忌。它将古板的规则和新鲜的替代方案进行对比,从而抓住翰格-雅爵的精神本质——以自己独创的方式饮用威士忌,参加社交和庆祝活动。”

在《Make your own rules》中,品牌合作伙伴大卫-贝克汉姆和朋友们于伦敦天际线的映衬下,在屋顶上玩牌和看电影,并在酒吧中饮用加入可乐的翰格-雅爵(推荐饮用方式)。贝克汉姆对此评论说:“宣传翰格-雅爵的广告让人真的感觉很特别,你应该对威士忌抱有不同的期望,尤其是对一款拥有如此深厚底蕴的非凡威士忌。在翰格-蓝爵的支持下,我们一直希望改变一些事情,能够和尼玛一起展现我们独一无二的生活态度真是太棒了。借助翰格-雅爵,我们想要强调没有什么正确或错误的威士忌饮用方式,只要你喜欢就好,这才是最重要的。”

翰格-雅爵的电视广告现在可以通过YouTube,在http://www.YouTube.com/HaigClub上看到,并将在同一周内出现在电视和户外广告平台上。

翰格-蓝爵希望人们优雅而适度地理性饮酒。理性饮酒是翰格-蓝爵理念中不可或缺的一部分,作为与该品牌合作的一部分,大卫-贝克汉姆支持这一理念,而且合作双方都秉承“重质不求量”的信念。