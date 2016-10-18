数字王国与万达集团签订备忘录

将好莱坞顶尖技术引进万达青岛东方影都

香港2016年10月18日电 /美通社/ -- 屡获殊荣的国际视觉特效制作公司数字王国3.0之母公司兼内容创造及拥有者数字王国集团有限公司（“数字王国”或“公司”，股份代号：547）宣布，与万达集团签订备忘录，数字王国将于万达青岛东方影都建立“动作捕捉影棚”(Motion Capture Stage)，将其好莱坞顶尖视觉特效技术引进大中华区。

数字王国位于洛杉矶的分部，拥有北美地区最大的动作捕捉影棚，曾为不少著名电影如《奇幻森林》等制作虚拟特效。是次与万达东方影都的合作，将会是数字王国于好莱坞以外，首次于亚洲建立最具规模的动作捕捉影棚，并提供数码影像制作及电影数码影像技术人员支持，将公司的顶尖技术移师大中华区，为未来的电影拍摄注入新元素和技术。

万达青岛东方影都是由万达集团投资建设的一个以影视产业为核心，涵盖旅游、商业等多种功能的大型影视产业园区，预计2018年全部项目建成并开业。东方影都计划引进诸多国内外影视制作公司，每年项目可承载数十部好莱坞级别的大片在此拍摄制作。

数字王国执行董事兼行政总裁谢安先生表示：“透过是次与万达的合作，并充份发挥双方的优势，为数字王国巩固大中华业务踏出重要的一步。于全球最大规模的万达影视产业园内，我们不仅带来最顶尖的好莱坞技术，更致力于建立全亚洲最大的动作捕捉影棚，将我们的高端技术满足不同类型电影的制作需要，未来定能够让全球的观众，都能欣赏来自数字王国的优秀作品。”

关于数字王国集团

数字王国集团有限公司（“数字王国”或连同其附属公司统称“集团”）在香港联合交易所有限公司主板上市（股份代号：547）。数字王国为多元化投资控股公司，在香港、美国、加拿大、中国内地及其他国家地区经营及投资业务，包括文化娱乐、视觉特效制作、共同制作电影业务、物业投资及贸易等。

于2013年7月，集团收购了由Digital Domain 3.0, Inc.、Digital Domain Productions 3.0 (BC), Ltd.以及Mothership Media, Inc.组成的数字王国3.0集团。数字王国3.0集团拥有逾20年历史，是行内领先的数码制作公司，主要参与视觉特效、动画及电影制作。集团目前并透过旗下的Immersive Ventures Inc.及IM360 Entertainment Inc.着力建设360度直播或录像影片的数据库，致力于主流媒体和娱乐领域建立及发展虚拟现实技术（包括360度全方位镜头拍摄技术）。

2016年4月，集团完成收购由国际著名艺人谢霆锋先生成立的后期制作公司Post Production Office Limited（PO朝霆），进一步加强其在大中华区的视觉特效和后期制作服务。PO朝霆为剧情电影、电视节目、广告、手机应用程序、网上游戏、微电影及动画提供后期制作服务。2016年6月，集团亦完成收购Prime Focus Limited持有余下数字王国3.0集团之股权，令集团成为视觉特效制作公司之唯一股东。未来双方亦打算积极为广告、动画及虚拟现实行业提供后期制作及视觉特效服务。

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