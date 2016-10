World Class寻找合适人选主持全新旅行系列The List by World Class

伦敦2016年10月18日电 /美通社/ -- 全球规模最大的调酒师大赛World Class年度最佳调酒师(World Class Bartender of the Year)背后的精英已开始一项新使命:打造The List by World Class,这是一项全球性冒险,打造终极酒水名单。

The List by World Class是全新的旅行节目,将在两个月的宏大冒险中涉足五个国家,World Class正在为#MakeTheList寻找主持人的合适人选。

当提到梦寐以求的工作,旅行绝对是其中一个。将让人惊叹的体验与最佳食物与酒水相结合(更别提在媒体行业开启职业生涯的机会),合适人选将获得这个一生仅有一次的机会。

被选中的人将用两个月的时间来探索五个国家;深入了解文化;并展示可以做的最佳事情以及最佳食物和酒水。但是,他们不会独自完成这项使命,他们将在当地World Class调酒师的指引下了解各城市深藏不露的秘密。

World Class影片摄制组将陪在他们身旁,用镜头捕捉旅程中的所有瞬间,他们将根据体验带来的灵感打造终极酒水名单。

World Class是领先酒业公司帝亚吉欧(Diageo)开发的一项计划,旨在启发人们更好地饮酒,并在这一过程中创造令人难忘的体验,这正是其打造The List by World Class的原因所在。帝亚吉欧的产品包括尊尼获加(Johnnie Walker) 苏格兰威士忌、添加利十号 (Tanqueray 10)金酒和坎特一号(Ketel One)伏特加。

World Class全球总监Johanna Dalley(约翰娜-达利)表示:“对于富有激情的旅行者而言,这是一生仅有一次的机会来探索和展示全球最激动人心城市深藏不露的珍宝。我们认为World Class调酒师不仅仅是打造令人惊叹的酒水,他们还是熟知内情的一群人,可以提供一个城市必须提供的最佳体验。我们想要主持人和World Class调酒师一起探索、打造并与全世界分享他们的顶级酒水名单。”

为#MakeTheList挑选的主持人将在摄像机前展露自信;舒服地与新认识的朋友会面;以及最重要的是有冒险的精神。

报名参选很简单,只需在您的Instagram帐号上传时长15秒的视频片段,说明您为什么想要加入The List by World Class团队。在描述中添加#MakeTheList @worldclass #contest,并在Instagram追踪@worldclass,完成报名。

请务必在10月10日至21日期间报名,报名者必须在25岁至35岁之间。垂询有关如何报名的更多信息,请访问:MakeItWorldClass.com。

