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移民讲述命悬一线的濒死经历

2016年10月19日 06:11 编辑： 经理人网编辑
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尼日利亚拉各斯2016年10月19日电 /美通社/ --

特米图普-巴洛贡-约书亚(T.B. Joshua)的教堂提供援助和建议

全世界都在努力处理欧洲最严重的移民危机，2016年，超过3500人在试图穿越地中海时命丧大海。

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尽管媒体大肆报道移民数量巨大——这些人偷渡到欧洲寻找更好的经济机会等于判处自己死刑，但是他们痛苦的个人经历与凄惨故事一直不为人所知。

位于拉各斯的万国教会犹太会堂(SCOAN)不断接到被遣返人员的求助，他们经过这些令人遗憾的过程之后来到教堂，寻求经济和心理方面的支持。

2016年10月16日（星期日），一群来自利比亚的尼日利亚被遣返人员揭露了他们在穿过北非、跨越地中海、进入欧洲的过程中令人震惊的不人道遭遇的详细情况。

来自尼日利亚埃多州、现年23岁的Tracy Stephen在万国教会犹太会堂Emmanuel TV现场直播期间代表由52人组成的被遣返人员群体含泪发言。她回忆起被拷打、虐待和挨饿的可怕经历，包括饮用一口藏有尸体的井中的水、藏在一辆以西瓜作为伪装的卡车里差点窒息以及亲眼看见少女在人贩的枪口下被强奸的凄惨经历。

虽然侥幸活了下来，但是她试图前往意大利时所坐的超载橡皮艇燃料用完，又差点丧命。她说“没有救生衣，而且我们都不会游泳。”她补充说橡皮艇上挤满了140人，其中还包括儿童和婴儿。

他们最终被利比亚海岸警卫队(Libyan Coast Guard)救起，她被关押了三个月，后经国际移民组织(IOM)的干预被遣返回尼日利亚。国际移民组织后来提供一辆车将这些被遣返人员带到万国教会犹太会堂，回应该教堂的人道主义努力。

Stephen讲述的只是许多令人痛心的故事中的一个。其他人讲述的故事包括一位妇女的两个孩子不得不喝尿才活了下来。教徒和Emmanuel TV观众在听到这些骇人听闻的故事时感到非常震惊，而特米图普-巴洛贡-约书亚也劝告那些将要踏上类似路途的人们：“如果上帝选择让你在某地出生和成长，那么你就有机会在那个地方取得成功，不会仅仅是因为想要去别的地方，或是羡慕别的地方，就能在另一个地方轻易取得成功。”

为支持遭遇苦难的被遣返人员，特米图普-巴洛贡-约书亚赠送了总价值10,000,000奈拉(合33,000美元)的现金与物品，每群被遣返人员还将获得150,000奈拉(500美元)和两包大米，以便“重新开始新生活”。

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