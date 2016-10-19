布雷格雷利全球首创SYMPATICO CX可扩展及压缩系列硬箱

25%扩容让箱子更小，容量更大

纽约2016年10月19日电 /美通社/ -- 美国高端箱包品牌布雷格雷利，向来以卓越的性能和行业领先的终生保修承诺享誉全球。近日该品牌正式宣布了一项重大的技术突破，并因此成为世界上首个将箱体扩展和压缩功能应用于硬壳旅行箱的品牌。布雷格雷利旗下的硬箱向来以自重轻、结实耐用和终生保修为特点，而新的Sympatico CX™系列采用了CX™扩展和压缩功能，不仅让硬壳旅行箱可以拓展25%容量，还能将箱体压缩回原有大小。新技术一改以往硬箱扩容，仅能依靠简单的隔层拉链来实现的窘境。



Briggs & Riley Sympatico

布雷格雷利在2012年启用了CX™扩展和压缩技术，并迅速获得了行业和消费者的双重认可。品牌最先将该技术运用于以弹道尼龙为箱体面料的Baseline®经典软箱系列，而这一系列箱型也因此成为全球畅销款。在此基础上，布雷格雷利决定将这一技术延伸至旗下畅销的Sympatico™硬箱系列。

布雷格雷利首席执行官理查德·克鲁利克说：“能将这一创新技术引入市场并从软箱拓展至硬箱，我们非常激动。因为，硬箱是近几年旅行箱市场发展的一个趋势，我们开发新技术并应用于硬箱不仅是顺应市场的需求，更为了满足消费者对于小箱子，大容量的期望。” 克鲁利克还说：“布雷格雷利对于旅行箱的设计向来是从顾客的实际需求出发。只为让顾客无论旅行至何处，都能有一个有格调且坚固牢靠的实用型旅行箱。”

对于很多眼光独到的旅行家而言，新款的Sympatico CX™系列旅行箱无疑是一次旅行箱行业的技术跨越。因为该箱型将压缩技术和轻质硬箱合二为一，彻底解决了硬箱扩容的问题。该系列箱型采用了德国拜耳公司研发的碳化纤维，现已正式在中国市场发售。分别有21”, 27” 和30”的三款不同尺寸箱型，并且有三种颜色可选：黑色，海军蓝和酒红色。在布雷格雷利位于全国的12家零售专柜及天猫和亚马逊旗舰店均有销售。

Sympatico系列的各箱型均设计有优雅蓝的内衬和做工精致的内袋。除了扩展和压缩系统外，Sympatico系列箱型还采用了具有自我修复功能的YKK®拉链；SmartLink®连结系统以同时连结和固定两个行李箱，更方便旅客拖行行李；多级手柄拉伸的设计，也适应了不同身高顾客的需求；内置TSA海关锁；可调衣物收纳夹层，让衣物收纳更平整方便；全万向轮设计保证拖行行李顺畅；最后更一如既往的采用了布雷格雷利专属外置手柄设计，让箱内的收纳空间更加平整。

布雷格雷利在国内销售渠道列表：

布雷格雷利在全国各地有12家零售店外（详细地址请登录中文官网或关注布雷格雷利微博、微信账号查询）。顾客也可以在天猫和亚马逊中国的旗舰店进行线上选购。

天猫: https://briggsriley.tmall.com/?spm=a220o.1000855.1997427721.d4918089.KILB7P

亚马逊: http://amzn.to/28N6TTf

布雷格雷利在北美，日本及欧洲600多个精品零售店铺，及部分高端百货公司均有销售。其中包括著名的伦敦哈洛德百货公司，还有高级奢侈品百货公司连卡佛香港店和上海店。

请点击布雷格雷利中文网，了解世界各地零售店详情。以及关于全球终生质保的细节。www.briggs-riley.cn.

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