香港大澳文物酒店获选为2016年亚洲领先文物保育酒店

香港2016年10月19日电 /美通社/ -- 获得 UNESCO 亚太区文物古迹保护奖优异项目奖的香港大澳文物酒店，被世界旅游奖 (World Travel Awards™) 选为2016年亚洲领先文物保育酒店 (Asia's Leading Heritage Hotel 2016)，主办单位於2016年10月15日在越南岘港洲际阳光半岛度假酒店 (InterContinental Danang Sun Peninsula Resort) 举行2016年亚洲及澳洲地区颁奖典礼。

享负盛名的世界旅游奖 (World Travel Awards™) 成立於1993年，旨在肯定、表扬及赞赏在旅游与酒店业界具有卓越表现的单位，是全球最具声望的奖项之一，获奖单位都视此奖项为殊荣及备受业界肯定的基准。世界旅游奖由世界各地的旅游专业人士投票选出，以表彰获奖单位在过去12个月於旅游与酒店业界的卓越成就。

香港历史文物保育建设有限公司董事黄永光先生表示：“我们衷心感谢及欣悉香港大澳文物酒店荣膺亚洲领先文物保育酒店，这个荣誉代表了业界对我们工作的认同，给予仝人重大的鼓励。我们将继续努力推广历史文物建筑的保育及其欣赏价值，促进大澳可持续旅游的发展。”

香港大澳文物酒店是香港特别行政区政府发展局第一期活化历史建筑夥伴计划的6个专案之一，由香港历史文物保育建设有限公司以托管者的身份及非牟利社会企业形式经营与管理。2010年被香港古物谘询委员会评选为二级历史建筑，拥有114年历史，由旧大澳警署活化而成的香港大澳文物酒店，现为设有9间客房的文物精品酒店，四周绿草如茵。

整个旧大澳警署活化项目中，在硬件的保育方面，有赖建筑顾问、室内设计师及园林专家的意见，保存这座历史文物建筑的原有风貌；在软件保育方面，则有赖广大市民、到访旅客及历史文物爱好者的支持，共同参与带动社区及经济发展的成果。香港大澳文物酒店以非牟利社会企业形式经营，所有盈馀均投放在文物保育、维修，以及支持大澳社区、经济与旅游发展上。

香港大澳文物酒店於2012年2月开幕，至今已接待超过920,000名访客。每年酒店均会举办开放日，让公众亲临欣赏这座历史建筑及认识保育过程中的故事。今年11月4日及5日，酒店更会首度举办“绿悠游.水乡情 大澳文物酒店婚礼预览”，欢迎公众於此举行非凡浪漫的婚礼，包括婚纱摄影、证婚酒会及晚宴。

此奖项为香港大澳文物酒店最新获得之国际殊荣，凭着投入推广文物历史建筑保育与生态旅游、卓越服务、企业社会责任，至今香港大澳文物酒店共获得21项本地及地区性的殊荣。