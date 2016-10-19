2016 HOTELEX 广州1号馆展位销售量持续上涨

预登记全面开放，更有好礼享不停

全方位打造行业内的贸易盛会

上海2016年10月19日电 /美通社/ -- 2016上海国际酒店用品博览会（广州）将于2016年12月12日至12月14日在广州保利世贸博览馆1-4号馆举行。此次展会将以精品贸易为主题，展品类别涉及咖啡与茶、葡萄酒与烈酒、烹饪食材、餐饮设备、桌面用品、食品与饮料、烘焙与冰淇淋、酒店布草及纺织用品、客房电器及用品、酒店IT与安防设备、康体健身与休闲娱乐、酒店家具、酒店设计、酒店清洁、连锁加盟15大模块，展会现场配以咖啡、烘焙、调酒、披萨等国际性赛事活动，以及Hotelex商用厨房设计创新论坛，赛事论坛和展会相得益彰，致力于搭建观众与展商之间的互动平台，全方位打造行业内的贸易盛会！截至目前为止，已经有许多来自餐饮设备、食品与饮料、咖啡与茶等板块的优质展商加入到我们展会的队伍当中，这些展商都是各大板块的精英，他们的加入，对于本次打造贸易盛会有着强有力的推进作用。



2016 上海国际酒店用品博览会（广州）

优质展商名单如下（排名不分前后）

常州国安赛尔包装机械有限公司、杭州拉斯贝姆餐饮设备有限公司、华磁商用电器制造(连云港)有限公司、江门市马思特酒店设备有限公司、上海创历制冷设备有限公司、上海久景制冷设备有限公司、上海永纯环保科技有限公司、上海卓汇机械有限公司、深圳国创名厨商用设备制造有限公司、星崎冷热机械（上海）有限公司、意亚立餐饮设备（上海）有限公司、青岛韩锼铌厨房设备有限公司、上海威顺电器有限公司、上海志铭实业有限公司、上海创绿餐饮设备有限公司、广州市金甲餐饮设备有限公司、滨特尔贸易（上海）有限公司、伊莱克斯（中国）电器有限公司上海分公司、卡比詹尼（中山）机械制造有限公司、法布芮（上海）食品贸易有限公司、商丘市饮之健食品有限公司、常州超级食品有限公司、鲜活果汁工业（昆山）有限公司、上海奕方农业科技股份有限公司、上海诚宇包装制品有限公司、苏州市佳禾食品工业有限公司、上海孚达工贸有限公司、上海威铭食品有限公司、好璃奥（上海）商贸有限公司、王力咖啡贸易（上海）有限公司、意利咖啡商贸（上海）有限公司、上海吉晟贸易有限公司、广州和沁贸易有限公司、泰摩咖啡（上海）有限公司。

轻松预登记不排队，更有好礼享不停！

为了给大家带来更好的观展体验，HOTELEX广州的预登记已经全面开放，预登记的方式主要包括官网预登记http://www.hotelex.cn/index.php与官方微信预登记两种方式。

预登记不仅可以完美躲避长时间的排队，此次广州展，主办方还推出了预登记即可参加抽奖的活动，活动奖品是精品咖啡利器——玻璃法压壶一只。法压壶可以保留完整的咖啡味道，制作出纯正的咖啡，因此，许多资深的咖啡发烧友也将法压壶视作挚爱。

活动规则如下：

1. 即日起，凡成功进行预登记，并关注官方公众号“上海国际酒店用品博览会” 的观众，便可参与每周一次的抽奖活动，奖品是由本次展会预登记礼品赞助商「TIME MORE 泰摩咖啡」提供的玻璃法压壶（具体产品型号与规格以展会现场实物为准）。

2. 抽奖活动有效时间：9月28日-12月9日，主办方将在每周成功预登记的名单中抽取3位幸运观众并公布于官方公众号中，并由主办方与获奖观众取得联系。获奖观众至 2016上海国际酒店用品博览会（广州）现场，凭预登记号码，于主办单位办公室领取法压壶一只。

3. 本活动最终解释权归上海博华展览有限公司所有，更多详情敬请关注官网以及官方微信公众号。

2016 年12 月12 日-14 日，HOTELEX Guangzhou 上海国际酒店用品博览会（广

州）期待您的光临！广州保利世贸博览馆1-4 号馆，广州市海珠区新港东路1000 号。

详情可登陆网站www.hotelex.cn，或微信关注 “上海国际酒店用品博览会”进行手机登记。