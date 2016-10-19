Adonit 首次推出手机拍照专用可磁吸触控笔

上海2016年10月19日电 /美通社/ -- 触控笔领导品牌 Adonit 今日发表 Adonit Snap 即拍随行笔。不同于以往的触控笔系列，Adonit Snap 特别针对喜爱自拍、在手机上修图和涂鸦的用户群设计。



Adonit Snap除了可磁吸于手机，更可连线蓝牙轻松自拍

Snap 与手机蓝牙连线后，只要轻按笔身快捷键，即可透过手机相机镜头，轻松自拍和拍照。不论是团体照或心情自拍，都更加随心自在。此外，Snap 搭载 Adonit 引以为傲的 1.9mm Pixelpoint 极细笔尖，让使用者可在相片上进行细微的修改、涂鸦或加上文字。不论是通勤时出现的创意想法或是以 iMessage 手写讯息传给亲友，Adonit Snap 都可以为使用者即时纪录思绪和奇想，为讯息与照片增添趣味和温度。

Adonit CTO Jasper Li 表示：“我们希望为使用者打造一支便于携带以及精准书写的触控笔。因此设计团队赋予 Adonit Snap 前所未有的轻薄笔身与9.3克的超轻量设计，让 Snap 更适合与手机一起携带，方便放入口袋和随行包里。让使用者在享受生活之余，即时拍照和分享个人化图像就是如此简单！”

Adonit Snap 相容于iPhone 和 Android手机，建议售价为人民币268元，10月11日起美国已经抢先开卖，即日起已于中国开放预购。

官方网站：adonit.net （英文）adonit.com.cn（中文）