Music China儿童音乐城堡，金秋亲子好去处

上海2016年10月19日电 /美通社/ -- 第十五届中国（上海）国际乐器展览会将于2016年10月26-29日在上海新国际博览中心（龙阳路2345号）举办。展会同期的系列亲子音乐活动旨在给家长和孩子创造乐器体验机会，共同感受音乐的魅力，了解乐器学习的相关信息，帮助孩子在玩乐中爱上音乐。
音乐是幼儿教育中不可或缺的内容。爱因斯坦就曾说过“没有早期音乐教育，干什么事我都会一事无成。”幼儿音乐教育有益智的功能，能起到集中注意、激活思维、发展语言、丰富想象的作用，促进幼儿智力发展；音乐有调节情绪的功能，其情感性特征能给幼儿增添兴奋情绪的积极动力；音乐有审美功能，能给予幼儿美的享受，使幼儿情绪高昂地全身心投入到活动中。
作为世界规模极大、极有行业影响力的乐器展会之一，中国（上海）国际乐器展览会于2014年起，就创办了针对3—14岁儿童的音乐体验活动，推广全新的少儿音乐教育理念。通过设置童趣盎然的活动区和形式各样的音乐体验项目，浅显易懂地传授乐理知识，培养音乐学习的热情。两年来，活动得到了广大业界人士的一致好评，吸引了众多幼儿园、小学的学生、教师和家长参与，现场排队玩乐的孩子络绎不绝。
Music Kids音乐城堡历险记
位于E2号馆E2E72展区的儿童体验区占地500平米，内设七大音乐主题玩乐项目，小朋友们可以一站式体验各项音乐主题环节，根据城堡地图，逐一闯过七大关卡，开启一段奇妙的音乐旅程。同时，还设置了3D摄影墙、乐童舞台等环节，让孩子们度过最美好的时光。在畅游音乐城堡后，闯关成功的宝贝们还能领取神秘礼物。
音乐开启心灵，Music China关爱自闭症儿童大型活动
展会第三天在儿童音乐城堡内，还将举办Music China关爱自闭症儿童专属日大型活动。今年主办方首次将爱心举动辐射到周边省市，邀请上海及周边各省的“星星们”前来参观，让他们通过形式多样的音乐互动体验、玩乐体验课程，集体创作出属于他们世界的音乐，改善社交障碍。除此之外，主办方也为这些独具艺术天赋的孩子们提供了一个展示他们内心世界的平台，共征集了部分自闭症儿童的优秀画作和手工作品，展示于儿童音乐城堡内，现场还将设置“感受星星的光芒” -- 自闭症儿童乐器舞蹈表演环节，让大家感受音乐艺术带给孩子们的希望。当天下午，主办方还将联合爱心企业为特殊学校的自闭症儿童捐献急需的乐器，给予星星们贴心的关怀。如果希望帮助自闭症儿童，展会期间可以通过在现场捐赠义款献出爱心。另外，主办方还定制了特别款“星星”包袋和T恤，大家可于大会问讯处、儿童城堡内认领购买，献一份开心。
以上内容截止至10月19日，如有变动，以主办方最终通知为准。
10月25日前于官网、微信预登记可享早鸟票：30元/展期，10月26日-29日，现场票：50元/展期，70岁以上老人及1.2米以下儿童可于10月28日-29日（公众开放日）免票入场。
更多内容请登录网站 www.musicchina-expo.com，或添加官方微信（上海国际乐器展）。