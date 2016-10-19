Music China儿童音乐城堡，金秋亲子好去处

上海2016年10月19日电 /美通社/ -- 第十五届中国（上海）国际乐器展览会将于2016年10月26-29日在上海新国际博览中心（龙阳路2345号）举办。展会同期的系列亲子音乐活动旨在给家长和孩子创造乐器体验机会，共同感受音乐的魅力，了解乐器学习的相关信息，帮助孩子在玩乐中爱上音乐。

音乐是幼儿教育中不可或缺的内容。爱因斯坦就曾说过“没有早期音乐教育，干什么事我都会一事无成。”幼儿音乐教育有益智的功能，能起到集中注意、激活思维、发展语言、丰富想象的作用，促进幼儿智力发展；音乐有调节情绪的功能，其情感性特征能给幼儿增添兴奋情绪的积极动力；音乐有审美功能，能给予幼儿美的享受，使幼儿情绪高昂地全身心投入到活动中。

作为世界规模极大、极有行业影响力的乐器展会之一，中国（上海）国际乐器展览会于2014年起，就创办了针对3—14岁儿童的音乐体验活动，推广全新的少儿音乐教育理念。通过设置童趣盎然的活动区和形式各样的音乐体验项目，浅显易懂地传授乐理知识，培养音乐学习的热情。两年来，活动得到了广大业界人士的一致好评，吸引了众多幼儿园、小学的学生、教师和家长参与，现场排队玩乐的孩子络绎不绝。

Music Kids音乐城堡历险记

位于E2号馆E2E72展区的儿童体验区占地500平米，内设七大音乐主题玩乐项目，小朋友们可以一站式体验各项音乐主题环节，根据城堡地图，逐一闯过七大关卡，开启一段奇妙的音乐旅程。同时，还设置了3D摄影墙、乐童舞台等环节，让孩子们度过最美好的时光。在畅游音乐城堡后，闯关成功的宝贝们还能领取神秘礼物。

跳动的音符（ NEW）

孩子们在跳动玩乐中，将让脚下的定制款巨型脚踩钢琴奏出自由的乐章。在人与琴的互动中，手脚并用，还可以提高孩子们的身体协调性，开发智力。

孩子们在跳动玩乐中，将让脚下的定制款巨型脚踩钢琴奏出自由的乐章。在人与琴的互动中，手脚并用，还可以提高孩子们的身体协调性，开发智力。 酷炫民族风（ NEW）

通过老师的指导，孩子们可以拨弄特制半筝的明亮音色，开启对传统乐器的了解之门；另将有博物馆内才得一见的古代编钟惊喜亮相，敲击之间，或可让幼小纯净之心灵，感受来自远祖的回响。

通过老师的指导，孩子们可以拨弄特制半筝的明亮音色，开启对传统乐器的了解之门；另将有博物馆内才得一见的古代编钟惊喜亮相，敲击之间，或可让幼小纯净之心灵，感受来自远祖的回响。 创意手作坊（ NEW）

这里是DIY小天地，通过手工拼接、涂色等简单几步，几分钟让宝贝们轻松做出属于自己的小吉他 。

这里是DIY小天地，通过手工拼接、涂色等简单几步，几分钟让宝贝们轻松做出属于自己的小吉他 VR 狂想曲（NEW）

带上VR 眼镜，仿佛身处乐队中间。左手吉他手，右手贝斯手、键盘手， 收获不一样的体验 。

带上VR 眼镜，仿佛身处乐队中间。左手吉他手，右手贝斯手、键盘手， 神秘的音律

这里有瓶瓶罐罐，这里有木板水管，有意思的是这些都可以敲击出乐曲哦。可以根据孩子的喜好，任意敲击不同的发声材料，培养孩子们的乐感及音乐创造能力。

这里有瓶瓶罐罐，这里有木板水管，有意思的是这些都可以敲击出乐曲哦。可以根据孩子的喜好，任意敲击不同的发声材料，培养孩子们的乐感及音乐创造能力。 小小录音师

这里有一个专为儿童设计的全透明微型录音控制室和录音棚。孩子们在老师的带领下，将得到在录音棚里演唱的特殊体验，做个快乐的 “小小音乐人”！

这里有一个专为儿童设计的全透明微型录音控制室和录音棚。孩子们在老师的带领下，将得到在录音棚里演唱的特殊体验，做个快乐的 欢乐小鼓手

迷你的箱鼓、专业的导师，无论 有没有 学习过乐器，都可以在这里挖掘到你的节奏潜能。坐在可爱的小鼓上，和其他小朋友们一起集体合作，在老师的带领下，一起演奏美妙的乐曲 。

音乐开启心灵，Music China关爱自闭症儿童大型活动

展会第三天在儿童音乐城堡内，还将举办Music China关爱自闭症儿童专属日大型活动。今年主办方首次将爱心举动辐射到周边省市，邀请上海及周边各省的“星星们”前来参观，让他们通过形式多样的音乐互动体验、玩乐体验课程，集体创作出属于他们世界的音乐，改善社交障碍。除此之外，主办方也为这些独具艺术天赋的孩子们提供了一个展示他们内心世界的平台，共征集了部分自闭症儿童的优秀画作和手工作品，展示于儿童音乐城堡内，现场还将设置“感受星星的光芒” -- 自闭症儿童乐器舞蹈表演环节，让大家感受音乐艺术带给孩子们的希望。当天下午，主办方还将联合爱心企业为特殊学校的自闭症儿童捐献急需的乐器，给予星星们贴心的关怀。如果希望帮助自闭症儿童，展会期间可以通过在现场捐赠义款献出爱心。另外，主办方还定制了特别款“星星”包袋和T恤，大家可于大会问讯处、儿童城堡内认领购买，献一份开心。

以上内容截止至10月19日，如有变动，以主办方最终通知为准。

10月25日前于官网、微信预登记可享早鸟票：30元/展期，10月26日-29日，现场票：50元/展期，70岁以上老人及1.2米以下儿童可于10月28日-29日（公众开放日）免票入场。

更多内容请登录网站 www.musicchina-expo.com，或添加官方微信（上海国际乐器展）。