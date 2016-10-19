唐嫣任莎莎妇女银袋日形象大使 以华丽唯美形象登场

人气形象指导马天佑为大会担任形象指导以“Beauty Go Round”为主题为著名艺人郑希怡、李施嬅、庄思敏及汤怡打造时尚银袋Look

香港2016年10月19日电 /美通社/ -- 在亚洲区化妆品零售居领导地位的莎莎国际控股有限公司（“莎莎”或“本集团”；股票编号：0178）与香港赛马会（“马会”）今天正式宣布，第12届“莎莎妇女银袋日”将于11月6日（星期日）在沙田马场隆重举行。今年大会邀请了亚洲著名女演员唐嫣小姐以形象大使的身份专诚莅临香港出席活动。记者会上，唐嫣以优雅高贵及自信迷人的姿态，尽情展现个人魅力。



莎莎妇女银袋日

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首次任“莎莎妇女银袋日”形象大使 唐嫣亲身示范自信优雅的时尚造型

今届“莎莎妇女银袋日”形象大使唐嫣亲身到港支持这个年度盛事，带着招牌甜美笑容的唐嫣，于记者会上表示︰“十分高兴和荣幸能够获邀担任‘莎莎妇女银袋日’这个盛事的形象大使。‘莎莎妇女银袋日’除了是香港一年一度的赛马盛会，同时亦鼓励女士们时刻保持自信美丽，绝对是一个能让名媛淑女展露自信美态及散发迷人魅力的国际舞台。”

适逢“莎莎妇女银袋日”庆祝12周年，窝心的唐嫣更特别送上一份别出心裁的礼物、特制的旋转木马送给大会，她表示︰“我个人认为‘莎莎妇女银袋日’就如旋转木马一样，是一个梦幻般的舞台，让各个女士都能展现自己的美态，而每一个出席‘莎莎妇女银袋日’的女士都像坐在旋转木马上一样，因着自己的自信美丽而散发着喜悦的光芒。此外，在旋转木马上一共有12只骏马，正好庆祝‘莎莎妇女银袋日’举行第12年，我希望这份礼物能预祝‘莎莎妇女银袋日’一直延续下去，继续成为每位女士的梦幻舞台。”

人气形象指导马天佑率领一众城中美女 展现四款不同女性美

时尚汇演是每年“莎莎妇女银袋日”的焦点项目，今年大会更特别邀请了马天佑担任形象指导，Mayao表示︰“我很高兴可以参与为这城中盛事，我知道‘莎莎妇女银袋日’是一个让女性展示自信美的一个舞台，因此我希望能藉由这次的时尚汇演呈现女性不同的美态，为了让大家先睹为快，我特别于今日的活动用了四个不同女性的风格及角度，为四位美女设计造型，包括‘甜美可人’、‘时尚型格’、‘艳丽高贵’及‘闪烁迷人’作设计方向。希望大家会喜欢我的设计，当然我更希望大家能出席11月6日的‘莎莎妇女银袋日’，见证我第一次为这活动主导的大型汇演。”

记者会上，四位美女艺人郑希怡（Yumiko）、李施嬅（Selena）、庄思敏（Jacquelin）及汤怡（Kathy），率先为“莎莎妇女银袋日”上演一场“Beauty Go Round时尚汇演”预演。四位城中公认美女均以完美姿态为大家展现霓裳倩影、高雅瑰丽气派，绽放闪耀华丽时尚摄人魅力，掀动在场人士目光。

首次参与“莎莎妇女银袋日”的Yumiko雀跃表示︰“‘莎莎妇女银袋日’在香港越来越受欢迎，已经成为一个令全城期待雀跃的年度活动。亦因为银袋日的成功，越来越多女士喜爱配戴帽饰，令帽饰变成时尚打扮的一个必备项目，就连我自己都经常会选择以帽饰作配衬。”

同样地，首次参与“莎莎妇女银袋日”的Selena都非常喜欢以帽饰配合不同场合的装扮，她更认为“莎莎妇女银袋日”绝对是一个让女士们展示自己最亮丽一面及散发魅力的大舞台。Jacquelin亦表示︰“出席‘莎莎妇女银袋日’令我好兴奋，因为又有机会悉心打扮，穿着高贵华丽的服饰，以最完美的姿态出现，我很喜欢吸引在场人士的目光，因为这样会让我更加充满自信。”Kathy就表示有机会参与“莎莎妇女银袋日”，最令她感到兴奋的是可以跟很多靓人见面，可向她们偷师扮靓之道。

“莎莎妇女银袋日” 精彩丰富活动无限绽放

第12届“莎莎妇女银袋日”将于2016年11月6日在沙田马场举行。除“莎莎妇女银袋赛”外，其余精彩赛事包括以莎莎专门店销售之著名国际品牌命名的 Maria Galland 让赛、 L’OREAL PARiS 让赛、REVLON让赛、KOSE COSMEPORT让赛、Elizabeth Arden让赛、 SUISSE PROGRAMME让赛、Canmake Tokyo 让赛、KATE 让赛、La Colline让赛及CYBER COLORS让赛。除了紧张刺激的赛马活动外，当日于沙田马场内亦会举办一连串精彩节目，包括“Beauty Go Round时尚汇演”、莎莎化妆专柜、莎莎美妆产品区、最佳服饰及最佳帽饰大奖等。

此外，为了让参与11月6日这项华丽盛事的入场市民满载而归，入场人士可获得限量版纪念襟针一枚（每人限获一枚，数量有限，送完即止）。今年的纪念襟针以简洁线条勾勒出骏马形态，突显“莎莎妇女银袋日”时尚、高贵与美丽结集一身的传统，为这个年度盛事留下美满纪念。

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“莎莎妇女银袋日”小信息

“莎莎妇女银袋赛”，前称妇女银袋赛，于1846年首次举行，是本港其中一项历史最悠久的赛事。早在百多年前，参与“妇女银袋赛”的名媛淑女均盛装出席，争妍斗丽。根据当时的传统，于“妇女银袋赛”胜出马匹的马主、练马师及骑师均可获颁发纯金金币作奖励，并由一位名媛担任颁奖嘉宾。近年来，此项传统已改为将藏有一枚金币的银袋赠予骑师、练马师及马主作纪念。

关于莎莎国际控股有限公司

莎莎国际控股有限公司现为亚洲区居领导地位的化妆品零售集团，在亚洲区设有逾280间零售店及专柜，销售逾700个品牌产品，包括化妆品、护肤品、香水、头发护理用品、以至专有品牌及独家代理的国际品牌产品。集团于亚太区聘用逾5,000名员工。莎莎除了连续第四年入选为恒生综合中型股指数成份股之一，同时亦为沪港通计划的合资格股票，现时更被纳入为恒生高股息率指数成份股之一。

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