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增高吧少年！济仁慈善基金会免费帮助孩子长高

2016年10月19日 10:12 编辑： 经理人网编辑
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北京和郑州2016年10月19日电 /美通社/ -- 矮人一头，看欧巴要仰着头有木有；每次班级排座总被照顾坐第一排有没木有，面黄肌瘦，吃了营养品不吸收长不高有木有。

身高是我心中永远的痛、永远的痛，别急。2016年济仁慈善基金会正式发布“陪你一起成长”中医助力增高行动项目，面向全国征寻矮身材儿童实施免费救助。凡符合要求的儿童，可由家长在济仁慈善基金会官网下载救助申请书或直接到定点医院郑州济仁中医院申请免费救助。项目预计投入救助资金180万元，每名儿童的救助时间为3个月，最终经过定点医院的筛选，全国将有1000名矮身材儿童得到救助。

济仁慈善基金会免费帮助孩子长高
济仁慈善基金会免费帮助孩子长高

下面就大家关心的问题做一个简单介绍：

Q：哪些患者在救助范围内？
A：通过现代医学分析，内分泌异常和营养不足是造成矮身材的主要原因。济仁慈善基金会“陪你一起成长 -- 中医助力增高行动”项目，与定点医院合作通过中医的方式调理脾胃功能、促进营养吸收和生长激素分泌的方式，免费救助适龄儿童，圆孩子的长高梦想。凡6至15岁的少年儿童，身高在矮小（-3SD）至平均身高（中位数）之间的（见下表）而非遗传因素、外伤所致、骨骺线闭合等因素造成的身高发育不足的均可向济仁慈善基金会申请免费救助（侏儒症、垂体病中断综合征、生长激素缺乏症不在救助范围内）。

Q：中药增高多久能见效？能达到什么样的效果？
A：通过定点医院3个月的治疗，救助对象平均增高4-8厘米。

Q：中药会有副作用吗？
A：药物为纯中药制剂，副作用非常低。如果服药过程中出现不良反应或因其他疾病治疗药物是否可以同时服用等情况，应先停药，及时向医院咨询。

Q：孩子不爱喝汤药，很难坚持服用怎么办？
A：针对孩子情况，医院将处方药物加工成符合孩子口感的颗粒剂，孩子可随身携带，方便保存和冲服。

Q:如何申请救助？
A:1.登陆济仁慈善基金会官方网站（www.jirencf.org）点击下载救助申请表；
2.致电济仁慈善基金会进行电话申请：010-88615868转8022；
3.到定点医院郑州济仁中医院进行现场申请（联系人：袁大夫、张大夫，电话：0371-65593397  13203709619地址：河南省郑州市花园路与迎宾路交叉口郑州济仁中医院）。

增高小贴士

  1. 不熬夜，睡眠充足是长高的关键；
  2. 盐是增高的大敌，必须养成少吃盐的习惯；
  3. 碳酸饮料对长高有阻碍作用的呢，应尽量少喝
  4. 平时多做拉伸运动，对长高非常好
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