前程无忧揭晓2016中国典范雇主十大单项

-- 互联网影响日益加深，多元化经营优势突显

上海2016年10月19日电 /美通社/ -- 2016中国典范雇主十大单项日前 揭晓，评选由中国最大的人力资源服务商前程无忧 (NASDAQ: JOBS)发起。本届评选以 “移动的人力资源管理” 为主题，设立 人力资源战略、招聘、校园招聘、组织发展、企业培训、员工发展、员工关系、人力资源团队和企业社会责任 9大单项，此外今年的评选还特设 年度新锐雇主 ，评选出在移动互联网、云平台和社交化的时代大潮下，灵活管理和培养人才，致力于与员工合作，提升人力资源对企业战略的价值贡献的卓越企业，并探讨当下经济环境中能够使企业应对变化和持续发展的最优人才策略。135家领先雇主榜上有名，当选的典范企业中上市公司82家，非上市的跨国公司39家，民营企业和国有企业各为7家。

中国典范雇主” （http://hrawards.51job.com/），评选着重评价企业的人才管理质量，是目前国内最大规模的人力资源管理领域的选拔，参选的企业必须提供包括雇员结构、招聘、培训、绩效薪酬和雇主品牌建设等150多个的数据和信息，同时提交具体案例，评选采取邀请参选的方式进行。伴随着企业对技能人才需求和雇主品牌建设的日益迫切，参加的企业逐届增多，初筛、邀选、评比的门槛越来越高，评选也越来越严苛。

作为国内最全面、最深入的人力资源管理领域的评选活动，2016年的典范雇主评选，历时3个月：先通过对42万企业的筛选，向其中的203家候选企业发出参选邀请。在收集和详尽分析了参选公司与人力资源管理相关的数据，并对同行业的参选企业进行了比较，评选同时对参选企业进行了面谈和电话采访……，评选中发现的不同行业、不同规模、不同市场阶段的人才管理方案代表了当下中国企业人力资源管理的最高水平。

负责此项评选活动的前程无忧首席人力资源专家冯丽娟表示，中国经济和中国人口结构的变化对人才市场的供需产生深远影响。由于握有资本和人才优势，2015年~2016年典范雇主间积极投资新领域，涉足的行业越来越多。68家典范雇主表示2016年的经营状况好于上一年，其中不少为多元化经营，而46家典范雇主说2016年面临比2015年更多挑战，其中能源行业和汽车/零配件企业占比较高。

135家典范雇主拥有雇员2785000多人，平均每家有雇员超过20000人。雇员平均年龄32岁。截至2016年6月30日，2016年典范雇主比去年同期平均增员12.5%， 但是90后员工同比增加23.1%。在经济增长放缓的同时，中国人才成本的不断攀升，使得机器人设备的使用倍增，与此同时人们对工作乐趣和自由的追求正在改变就业方式。2016的典范雇主普遍认同互联网对企业的商业模式发生的深刻影响，但典范企业更注重企业和人才的可持续成长，在人才管理方面的主动适应和创新，使得企业进一步保持并扩大了竞争优势。

典范雇主2016年平均涨薪8.0%，与2015年增幅持平，而它们在2015年的年收入平均增长分别为15.9%。典范雇主普遍运用互联网和社交媒体进行员工培训，移动培训课程已经占到四成以上，同时典范雇主普遍设立补充公积金、补充养老金、商业保险和股权计划等。与此同时积极创新福利和激励措施，比如设立生日假，为员工的职务发明设计开设特别奖励计划，员工健康弹性福利，员工认可积分等等，以成为“卓越雇主”为战略目标。