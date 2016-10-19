平安财富宝注册用户超500万 交易用户人均资产超30万元

打造线上高净值客户群首选平台

北京2016年10月19日电 /美通社/ -- 10月18日，成立2周年之际，国内领先的线上私人财富管理平台平安财富宝宣布，平安财富宝 App 注册用户数突破500万，交易用户突破60万；交易用户人均持有资产超30万元，居国内同类平台之首；两年来通过互联网渠道获得超过2万名高净值客户。

平安财富宝总经理贾敏表示，从2014年成立之初，平安财富宝就致力于以高端客户金融需求为核心，打造国内领先的线上私人财富管理平台。经过两年的发展, 平安财富宝已成为高净值客户首选的线上私人财富管理平台，成为平安集团布局移动端、专攻高端人群的重要连接点之一。

注册用户突破500万

据介绍，作为平安集团互联网金融战略布局中的重要一环，平安财富宝主要为高净值客户提供资产配置咨询、财富生活等全套的投融资服务，全方位满足高净值用户群的各类金融服务需求。2016年以来，平安财富宝累计交易量突破2500亿，其中线上部分累计交易量已突破2000亿。截至今年9月底，平安财富宝注册用户数突破500万，交易用户突破60万；用户人均持有资产超30万元，居国内同类平台之首。值得注意的是，平安财富宝两年来通过互联网渠道获得超过2万名高净值客户。

近年来，国内财富市场以25%的年均复合增长率快速增长。根据全球综合排名第一的财富管理机构瑞信测算，中国财富市场约占全球份额8.5%，仅次于美国、日本。有行业人士认为，随着国内财富市场的增长，高端用户对财富管理的需求在近年“爆发”，这也是平安财富宝两年来得以快速发展的原因之一。

聚焦高端人群 培养用户粘性

贾敏介绍，区别于市场上的普惠型理财产品平台，平安财富宝精准定位高端用户，其目标客户从高净值客户，不断向下延伸覆盖富裕客户和青年才俊。青年才俊在自身努力及平安财富宝提供的理财规划下，逐渐成长为富裕客户，其中一部分最终成为高净值客户。过去一年，平安财富宝主要实现平台基础服务的搭建和完善，满足客户在不同场景的需求；同时，希望在为客户提供更多产品和投资工具选择的同时，也进一步积累客户的风险偏好、行为特征数据，以便更加精准地为客户进行合理资产配置。

为提升高端客户的黏度与忠诚度，平安财富宝正在搭建投资圈、公益圈等圈子，为客户提供智能投顾、资产配置咨询等更多服务，希望通过搭建一系列与高端客户需求相匹配的圈子和社区，增强用户黏性，让高端客户愿意留在财富宝。

跨界合作 打造行业创新范本

作为线上私人高端财富管理平台，平安财富宝为实现精准营销及良性发展，还尝试多种类的跨界合作。在过去两年中，财富宝成为“中国乡村儿童大病医保公益基金”年度战略合作伙伴，推出了“财富初心”公益专场活动，开创“商业+公益”的新模式；与母婴行业领军企业宝宝树开展跨界合作，为宝宝树用户搭建专属理财区；与杭州市民卡合作，实践“金融+生活”发展之路；借势怀旧 IP，与腾讯合作展开跨界营销，开启“金融+游戏”的创新营销活动。

作为平安集团的创新业务，在满足高端客户对互联网金融和私人财富管理综合需求的同时，平安财富宝平台正在推动传统客户经营模式的转型，致力于开拓线上私人财富管理的全新模式，成为平安集团布局移动端、专攻高端人群的重要切入点之一。

平安集团总经理任汇川表示，目前平安已打造了5大具有代表性的功能平台：陆金所、好医生、好车主、金管家和财富宝。同时通过任意门的创新应用，帮助客户在五大平台中平滑转换，实现简单、综合、好用的用户体验。