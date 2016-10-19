凯斯纽荷兰工业在中国新推TechPro²农业机械行业培训

凯斯纽荷兰工业携手浙江意中教育咨询有限公司推出农机品牌凯斯、纽荷兰和动力系统品牌菲亚特动力科技在中国东北地区开展的新的培训项目。该项目将结合延吉国际合作技术学校的课程推出为期三年的培训课程，培训农业机械行业专业的技术人员、焊工和组装工人，为他们的职业发展提供新机遇。

上海2016年10月19日电 /美通社/ -- 凯斯纽荷兰工业(CNH Industrial N.V)(NYSE: CNHI /MI: CNHI)在中国吉林省延吉推出有关农业机械和发动机的TechPro²技术专业项目。该项目进一步拓展了凯斯纽荷兰工业集团和TechPro²在中国的培训计划。TechPro²最先于2008年在全球创建，并于2014年进入中国，并与依维柯品牌携手在浙江省开展了一个商用车专用项目。

新项目的开幕仪式昨日在延吉国际合作技术学校(Yanji International Technical School)举行，培训课程也将在这里进行教授。当地政府官员、浙江意中教育咨询有限公司（简称意中教育）代表、延吉国际合作技术学校管理人员、学校师生以及凯斯纽荷兰工业农业和工程机械中国区总裁卢卡-马纳蒂(Luca Mainardi)出席了活动。

卢卡-马纳蒂先生在开幕式时表示：“自2008年创立以来，TechPro²在教育机构和企业之间建立了成功的合作模式，他们培养的专业人员不仅是车间技术人员，而且是成熟的专业人士。我们相信此次延吉新项目将为农业机械和动力总成专业的学生带来宝贵的体验。”

TechPro²项目旨在为年轻人提供先进的技术培训，从而支持当地发展。在中国，该项目将使学生们胜任农业机械和动力总成行业的专业工作。

凯斯纽荷兰工业将为延吉国际合作技术学校提供专业技术、资金和物资支持，包括农业机械、发动机和重要零件。此外，该公司将为学校老师提供培训，将公司专业员工的知识传授给老师。

首个课程将在未来三年培训约40名师生，通过凯斯纽荷兰工业的商业与服务网络为学生提供实习的机会，让他们获得宝贵的在职经验。学生们在毕业时将获得职业教育中学文凭。

凯斯纽荷兰工业在中国的影响力

凯斯纽荷兰工业于20世纪初进入中国，在中国拥有悠久的历史，黑龙江省引进了其首批拖拉机。

该集团的两个农业机械品牌，凯斯和纽荷兰，涵盖了全面的农业生产所需的机械产品，包括播种机、喷药机、拖拉机、打捆机、联合收割机以及采棉机和甘蔗收割机等专业设备。

在中国，凯斯是包括大型拖拉机、大中型轴流滚筒联合收割机、甘蔗收割机和自走式喷药机多个农机领域中的市场领导者；纽荷兰是拖拉机、牧草和青贮设备的市场领导者。

凯斯纽荷兰工业在中国的生产业务目前包括三个农业机械制造厂：哈尔滨工厂生产拖拉机、联合收割机、打捆机和播种机；乌鲁木齐工厂生产采棉机；佛山工厂生产甘蔗收割机。其两个农业机械品牌在上海和哈尔滨都设有研发中心。

在动力总成方面，凯斯纽荷兰工业拥有菲亚特动力科技(FPT Industrial)品牌和合资企业SFH，在重庆和上海拥有两个研发中心。

菲亚特动力科技提供2.2至20公升发动机（动力范围从31至740 kW），用于道路车辆、农业和建筑设备、海事和发电应用，并提供变速器和车轴，用于道路车辆。

位于重庆的SFH生产厂生产轻型、中型和重型汽车发动机，用于道路和非道路车辆以及发电设备。

依维柯是80年代进入中国市场的首个外国商用车生产商。目前，该公司是进入中国市场发展的领先外国品牌。凯斯纽荷兰工业在中国拥有两家合资企业：针对轻型车辆的NAVECO，在南京有两家制造厂；以及针对重型车辆的SIH，在重庆和双桥拥有制造厂。两家合资企业都在各自的业务区设有研发中心。

凯斯纽荷兰工业在社会的影响力

凯斯纽荷兰工业在中国的可持续承诺涉及多项活动。该集团通过直接投资或与当地社会机构与组织合作，支持促进社区内经济、社会和文化发展的项目和活动。

除了TechPro²培训项目（支持年轻人的职业和社会发展），凯斯纽荷兰工业还开展了多个项目。

在农业机械领域，凯斯纽荷兰工业于2009年与黑龙江农业工程职业学院携手推出联合教育合作项目，为当地学生提供培训以及最新的农业机械操作方法。2014年，公司与哈尔滨市东北农业大学签署了合作协议，联合推出工程硕士课程。该课程旨在支持黑龙江省的产业发展。