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中国人寿投资喜达屋精选服务酒店资产

2016年10月19日 11:26 编辑： 经理人网编辑
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康涅狄格州格林威治2016年10月19日电 /美通社/ -- 全球领先的私人投资公司喜达屋资本集团 (Starwood Capital Group) 今天宣布，中国最大的人寿保险公司 -- 中国人寿保险股份有限公司已投资收购喜达屋遍及美国、总价值约20亿美元的精选服务酒店。

作为由主权财富基金和其它投资者组成的财团的牵头者，中国人寿是此次收购的锚定和领衔投资者。被收购资产遍及美国40个州，共包括280家全球主要酒店品牌附属精选服务酒店。

喜达屋资本集团董事长兼首席执行官巴里-斯特恩利希特 (Barry Sternlicht) 表示：“我们非常荣幸能够有机会管理中国人寿的资产，也对公司首次达成这方面的合作感到很高兴。凭借收购的精选服务酒店组合，中国人寿将获得投资整个美国经济的有效工具，这些资产可帮助他们进入强劲市场，并实现丰厚的现金收益、规模扩张和多样化经营。我们两家企业拥有共同的价值观和互补的投资战略，我们期待未来在广泛的房地产资产领域与中国人寿开展更多合作。”   

喜达屋资本集团已在酒店收购、资产管理、品牌构建和运营方面取得了无与伦比的成绩。过去20多年来，喜达屋在世界各地收购了包括经济型和奢华酒店在内的约2600家酒店，经营的酒店平台包括卢浮酒店集团 (Groupe du Louvre)、TMI Hospitality、 InTown Suites 和日前完成品牌重建的英国酒店组合（由三家独立的酒店公司组成，目前已合并为Principal Hotel Company）。该公司还创建或拓展了多个世界级酒店品牌，包括 W Hotels、圣里吉斯酒店 (St. Regis Hotels)、1 Hotels和Baccarat Hotels & Resorts。斯特恩利希特先生创建了 Starwood Hotels & Resorts Worldwide，并担任其董事长兼首席执行官，负责将公司发展为全球最大的酒店企业。他目前担任喜达屋附属公司、领先的酒店品牌管理商 SH Group 的董事长兼首席执行官。    

喜达屋资本集团全球融资部门董事总经理 Lanhee Yung 称：“在我们为期数月的合作过程中，中国人寿团队的才华和承诺让我印象极为深刻。鉴于两家企业的能力和知识，我们非常高兴看到合作带给双方的好处，而且随着我们战略合作的深入，合作的好处也将随之增多。”

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