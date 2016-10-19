MEMSDrive完成1100万美元B轮融资

跨境风险资本投资公司华登国际领投，将下一代MEMS智能手机摄像头技术推向市场

美国加州帕萨迪纳和中国深圳2016年10月19日电 /美通社/ -- MEMS Drive, Inc.今天宣布完成了1100万美元的B轮融资，由跨境风险投资公司华登国际领投。华登国际和其他B轮投资者，提供资金支持MEMSDrive加速其MEMS（微机电系统）光学图像稳定器（OIS）在智能手机产业链进入规模生产。

2016年2月，全球智能手机领导者OPPO在巴塞罗那举行的MWC2016世界移动大会上向手机行业媒体和分析师展示了，以MEMSDrive 作为基础技术的 SmartSensor装载于智能手机摄像头中的精彩表现。OPPO 的SmartSensor是世界上第一个使用MEMS OIS 马达，将大幅度提升高端智能手机的摄像头性能和图像质量。2016年3月，MEMSDrive宣布联合OPPO共同开发这项技术。（完整版本：http://memsdrive.cn/news/2.html ）

“我非常高兴能够得到华登国际的参与，华登在我们的投资方中享有国际声誉。华登团队将MEMSDrive位列其半导体投资组合中，不仅因为MEMSDrive展示出了价值定位，还因MEMSDrive有颠覆产业链的潜力” MEMSDrive首席执行官兼联合创始人Colin Kwan说。 另外，“我们计划用这些资金支持客户量产，并与我们产业链的合作伙伴一起将产品推向市场。”

MEMSDrive将展示SmartSensor MEMS OIS平台集成到业界领先的相机模块中，于2016年10月27日星期四上午10:15至下午8:00，深圳福田大中华喜来登酒店。如需参观demo演示，请联系相关媒体代表进行预约，联系方式如下所示。

Young Yang, / , pr@MEMSDrive.com