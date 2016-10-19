在Prodways公司看来，工业3D打印的未来充满光明

北京2016年10月19日电 /美通社/ -- 近日，Prodways公司的Brian Bauman发表了一篇博客文章，原文如下：

最近，我参加了在旧金山举办的美国西部光电展。在这次展览上，我所在的公司Prodways在德州仪器（TI）DLP® 产品旁展示了我们的工业3D打印机。与我们的产品一同展示的还有针对光谱分析、机器视觉、3D扫描和其它3D打印应用的演示。看到DLP技术在如此之多的工业应用中发挥作用，很是令人振奋。

我们之所以将DLP芯片组作为Prodways ProMaker L5000 3D打印机的关键组件，是看中它的灵活性。我们的3D打印机使用了已获专利的MOVINGLight®技术和DLP9500UV芯片组。我们来仔细看一看这些技术。

揭秘Prodways的MOVINGLight®技术

这项技术是用于快速生产原型机、功能部件或终端使用制造组件的光聚合作用工艺，有着极高的分辨率。它的工作原理是用DLP技术的紫外线（UV）来使光敏树脂聚合。

由于其独特的365纳米波长，对于液体或由陶瓷、金属、纤维或纳米颗粒填充的膏状材料的UV光聚合使我们有很多种方法来满足广泛的工业与医疗添加剂生产需求。某些应用包括首饰配件、牙齿模型、助听器、鞋类模具和熔模铸造模料。

DLP技术的优势

DLP技术的高速和准确性对于我们的产品和工业3D打印来说是巨大的竞争优势。我们的打印机使用一个与高功率LED配对的快速DLP芯片，它将一个图像投射到大幅的液体表面上。在这个过程中，树脂被固化为一个固体部件。

虽然这个过程与目前可用的其它3D打印技术相似，但DLP技术帮助我们在速度和精度方面达成了巨大优势。投射图像的点尺寸大约为40微米，这极其精确。我们还可以用70x40毫米的极大成像区域来画出这个很小的点尺寸。

我们的发展方向

通过为使用者提供高成本有效性的投入回报，MOVINGLight®技术与DLP技术的组合能够对这个市场产生正面影响。通过使用LED技术，这个持有成本相对于某些现有解决方案更为亲民。由于制造商能够一次打印多个物体，在实现高产量的同时，打印过程耗时更少。

当我们考虑3D打印能够实现哪些功能时，我们的目标是从制作原型机转变为制造那些可以立即在生产中发挥作用的、真正的解决方案。我们对工业3D打印在未来几年的发展充满信心。

准备好用DLP技术来开始设计你自己的解决方案了吗？请在这里查看Prodways针对3D打印的TI Designs参考设计。