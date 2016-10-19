Intertek勇夺上海市建功“十三五”劳动竞赛多项殊荣

上海2016年10月19日电 /美通社/ -- 近日，由国家认证认可监督管理委员会、上海市总工会、上海市市级机关工会工作委员会指导、上海出入境检验检疫局主办的上海市级机关建功“十三五”暨出口食品企业内外销“同线同标同质”劳动竞赛总决赛在上海出入境检验检疫局圆满落下帷幕。Intertek天祥集团（ITS）勇夺团体亚军、个人季军以及最佳人气奖。



决赛现场

本次竞赛以“出口食品企业内外销‘同线同标同质’”为主题，通过网上答题、现场竞赛同步进行的方式，评选出从全市300余家优秀出口食品生产企业和第三方评审机构中脱颖而出的5支战队连同上海国检局代表队角逐决赛。每支队伍将各出3名队员应战。



Intertek代表队合影

为落实党中央、国务院推进供给侧改革的重大部署，促进消费品标准和质量提升，增加“中国制造”有效供给满足消费升级需求，国家质检总局将出口食品生产企业“同线同标同质”工程列为2016年重点工作之一。本次决赛由国家认监委在全国检验检疫系统选派专家进行命题，由国家认监委、市总工会、上海局等相关专家组成裁判委员会以“公平、公开、公正”的原则进行现场竞赛。

决赛由“必答题+抢答题”的方式组成，两个环节累积分数最高的队伍将获胜。本次答题范围涵盖：（一）出口食品生产企业“三同”知识；（二）《中华人民共和国食品安全法》；（三）《中华人民共和国认证认可条例》；（四）危害分析和关键控制点（HACPP）基础计划、HACCP原理及应用、HACCP体系审核、HACCP体系的建立与实施案例；（五）食品防护的概念、背景、建立步骤（评估、建立和实施防护计划）；（六）《出口食品生产企业备案管理规定》（国家质检总局第142号令）、《关于发布出口食品生产企业安全卫生要求和产品目录的公告》(认监委公告2011年第23号)；（七）出口茶叶、出口肠衣、出口罐头、出口肉类、出口水产品出口速冻方便食品、出口脱水果蔬、出口腌渍菜（不包括泡菜）、出口饮料生产企业注册卫生规范；（八）欧盟、美国、日本等主要出口国食品技术法规与技术标准的多方面的内容。理论知识理解和实际应用经验缺一不可，对选手而言，是不小的挑战。

在决赛时，6支队伍进行了一场激烈的角逐。战况一度胶着，难分胜负，让观众看得目不暇接、屏息凝神。作为首批参与“同线同标同质”项目的认证机构，Intertek代表队凭借专业的知识素养以及丰富的实践经验，以必答题环节未失利的优秀成绩进入抢答环节。经过几轮的拼杀，最终Intertek赢得了团队亚军、个人季军以及最佳人气奖的优异成绩。